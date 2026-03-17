Hároméves kisfiú is meghalt a pusztító háztűzben – videó

A tűzvész hétfőn, nem sokkal 12:30 előtt tört ki egy háromszintes, több családnak otthont adó épület első és második szintjén. A lángok rendkívül gyorsan terjedtek, és rövid időn belül súlyos szerkezeti károkat okoztak. A helyszínre riasztott tűzoltók szerint a tűz olyan erős volt, hogy az épület egy része összeomlott, ami jelentősen megnehezítette a mentést. A katasztrófa miatt a hatóságok négyes riasztási fokozatot rendeltek el – ez az egyik legsúlyosabb vészhelyzeti szint, számolt be az esetről a Mirror.

A tűzvész három halálos áldozatot követelt, köztük egy 3 éves kisfiú életét – Fotó: nyc.gov

Egy kisgyermek nem tudott kimenekülni

A tragédiában négy ember halt meg. A hatóságok szerint az áldozatok között volt egy hároméves kisfiú is, akit holtan találtak az épületben. A jelentések szerint három felnőtt is életét vesztette, közülük kettő feltehetően a gyermek szülei voltak. A sajtótájékoztatón a New York-i tűzoltóparancsnokság vezetője, Lillian Bonsignore így nyilatkozott:

Ez egy rendkívül nehéz és tragikus nap. Több áldozata is van a tűzvésznek. A tűzoltók rendkívüli munkát végeztek nagyon nehéz körülmények között.

Az emberek az ablakon át menekültek

A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy több lakó kénytelen volt az ablakon keresztül kiugrani az égő házból. A hatóságok szerint három ember ugrott ki az épületből, hogy megmeneküljön a lángok elől. A kisfiú azonban bent rekedt, mert mire a tűzoltók a helyszínre értek, a lépcsőház már összeomlott.

A mentési munkálatokban több mint 230 tűzoltó és mentős vett részt. A lángok megfékezése rendkívül nehéz feladatnak bizonyult. Két tűzoltó kisebb sérüléseket szenvedett az oltás során, miközben több civilt is kórházba szállítottak kivizsgálásra. A jelentések szerint legalább öt lakót orvosi megfigyelés alá helyeztek.

🔥🏚️ Tragic Queens fire: 3 dead, including a child, after a multi-alarm blaze on College Point Blvd, Flushing. 7 injured, 2 critical.



Firefighters battled from outside after partial collapse. Cause under investigation. ⚠️

Még vizsgálják, mi okozta a tűzvészt

A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy sűrű fekete füst gomolyog az épületből, miközben a ház egy része teljesen kiégett.

A környéken a forgalmat is lezárták, és a hatóságok arra kérték a lakókat, hogy tartsák zárva az ablakokat a füst miatt, amíg a tűzoltók dolgoznak.

A tűz pontos oka egyelőre nem ismert. A hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, mi vezetett a halálos kimenetelű tűzesethez. A tragédia mélyen megrázta a környék lakóit, akik szerint a lángok percek alatt elborították az épületet. A mentők és tűzoltók még mindig a romok között dolgoznak – a hatóságok attól tartanak, hogy a tragédia mérlege akár még súlyosabb is lehet.