Betiltották a túlzásba vitt seggrázást – már a rendőrök is közbeléptek

A floridai rendőrség a tavaszi szünet alatt több helyszínen is fokozott jelenléttel lépett fel, különösen Panama City Beach térségében. A hatóságok szerint a twerk nem önmagában jelent problémát, hanem akkor, ha közrendzavarással vagy más szabálysértéssel párosul, ezért új strand szabályok és korlátozások léptek életbe - tájékoztat a New York Post.

A twerk túlzásba vitele közrendzavaráshoz vezethet

A twerkelést nem általánosságban tiltották be, hanem annak túlzott, közszeméremsértő vagy rendzavarást okozó formái ellen léptek fel. A hatóságok szerint a zaj, a tömegdinamika és a provokatív viselkedés együttese vezetett beavatkozáshoz, különösen a buliturizmus által érintett területeken.

Hogyan lépett fel a rendőrség a twerk ellen?

A floridai rendőrség több helyszínen is közvetlenül figyelmeztette a bulizókat, és szükség esetén intézkedett. Panama City Beachen például hangosbemondón keresztül jelezték, hogy a túlzásba vitt viselkedés közrendzavarásnak minősülhet. Emellett fokozott járőrözéssel, eszközökkel és jelenléttel próbálták megelőzni a helyzet eszkalálódását.

Daytona Beachen több súlyos eset is történt a közelmúltban, köztük lövöldözések és pánikot kiváltó tömegmozgások. Ezek az események ráirányították a figyelmet arra, hogy a nagy létszámú bulik könnyen veszélyessé válhatnak, ha nincs megfelelő kontroll.

A hatóságok azokat az eseteket szankcionálják, amikor a twerk közrendzavarással, szeméremsértéssel vagy a helyi szabályok megsértésével jár.

Mi az a takeover buli és miért veszélyes?

A „takeover” bulik spontán, közösségi médián szerveződő tömeges események, ahol rövid idő alatt több ezer ember gyűlhet össze. Ezek gyakran szervezetlenek, így fokozott a kockázat: előfordulhat erőszak, pánik vagy tömeges menekülés, ami komoly biztonsági problémákat okozhat.