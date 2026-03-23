Betiltották a túlzásba vitt seggrázást – már a rendőrök is közbeléptek

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Egyre nagyobb figyelem irányul a floridai buliturizmus körül kialakult helyzetre a tavaszi szünet idején. A hatóságok szerint a twerk körüli jelenségek is hozzájárultak a szigorításokhoz. A Panama City Beachen történtek újabb példát szolgáltatnak arra, hogyan próbálják visszaszorítani az elszabadult bulikat.
A floridai rendőrség a tavaszi szünet alatt több helyszínen is fokozott jelenléttel lépett fel, különösen Panama City Beach térségében. A hatóságok szerint a twerk nem önmagában jelent problémát, hanem akkor, ha közrendzavarással vagy más szabálysértéssel párosul, ezért új strand szabályok és korlátozások léptek életbe - tájékoztat a New York Post.

A twerk túlzásba vitele közrendzavaráshoz vezethet
Fotó: BRANDON BELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A twerkelést nem általánosságban tiltották be, hanem annak túlzott, közszeméremsértő vagy rendzavarást okozó formái ellen léptek fel. A hatóságok szerint a zaj, a tömegdinamika és a provokatív viselkedés együttese vezetett beavatkozáshoz, különösen a buliturizmus által érintett területeken.

Hogyan lépett fel a rendőrség a twerk ellen?

A floridai rendőrség több helyszínen is közvetlenül figyelmeztette a bulizókat, és szükség esetén intézkedett. Panama City Beachen például hangosbemondón keresztül jelezték, hogy a túlzásba vitt viselkedés közrendzavarásnak minősülhet. Emellett fokozott járőrözéssel, eszközökkel és jelenléttel próbálták megelőzni a helyzet eszkalálódását.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tavaszi szünet idején egyre nagyobb tömegek érkeznek a térségbe, ami növeli a rendbontások esélyét. A strand szabályok szigorítása – például alkoholfogyasztási tilalom vagy kijárási korlátozások – a biztonság fenntartását szolgálja.

Daytona Beachen több súlyos eset is történt a közelmúltban, köztük lövöldözések és pánikot kiváltó tömegmozgások. Ezek az események ráirányították a figyelmet arra, hogy a nagy létszámú bulik könnyen veszélyessé válhatnak, ha nincs megfelelő kontroll.

A hatóságok azokat az eseteket szankcionálják, amikor a twerk közrendzavarással, szeméremsértéssel vagy a helyi szabályok megsértésével jár.

Mi az a takeover buli és miért veszélyes?

A „takeover” bulik spontán, közösségi médián szerveződő tömeges események, ahol rövid idő alatt több ezer ember gyűlhet össze. Ezek gyakran szervezetlenek, így fokozott a kockázat: előfordulhat erőszak, pánik vagy tömeges menekülés, ami komoly biztonsági problémákat okozhat.

Twerkelés miatt rúgtak ki egy amerikai légiutas-kísérőt - videó

Az Alaska Airlines kirúgta az egyik légiutas-kísérőjét, mert a nő felvett egy videót a repülőn, ahogyan táncol és twerkel. A gépen akkor még nem volt utas, a nő még a pilótákra várt.

A fenekét rázta az autó tetején, aztán bekövetkezett a tragédia – videó

Döbbenetes jelenetek előzték meg a tragédiát egy texas-i országúton. A halálos baleset előtt egy fiatal férfi az autó tetején twerkelve rázta a fenekét. Nem sokkal később a Jeep egy másik kocsiba csapódott, az egyik utas pedig kirepült.

 

