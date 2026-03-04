UFO-akták kerültek elő: 35 évig titkoltak egy antarktiszi esetet

Az argentin külügyminisztérium által idén nyilvánosságra hozott dokumentumok egy 1991-es eseményre utalnak, amely az Antarktiszon található General San Martín bázison történt. A jelentések szerint katonák és kutatók egy különös légi jelenséget észleltek, amelynek hatásait műszerek is rögzítették. A történet egyik kulcsszereplője Miguel Amaya, az argentin légierő egykori altisztje, aki évekkel később UFO-kutatóknak számolt be az esetről. Elmondása szerint 1991 áprilisában a bázison szolgált, amikor a sarki éjszaka kezdetén egy különös riasztás érkezett a riométer nevű mérőműszerről. Ez az eszköz a felső légkör – az ionoszféra – rádióhullám-elnyelését figyeli. A műszer három különálló mutatója normál esetben eltérő grafikonokat rajzol, mivel különböző frekvenciákat mérnek. Azon az éjszakán azonban a tűk azonos mintázatot kezdtek rajzolni, ami a szakemberek szerint fizikailag nem magyarázható jelenség – tájékoztat a Daily Mail.

Amaya beszámolója szerint a műszer több órán keresztül rendellenes adatokat rögzített. A grafikus papírszalagon több mint 36 méternyi feljegyzés keletkezett, miközben a mutatók időnként olyan erővel mozdultak el, hogy le is futottak a papírról. A bázison szolgáló szakemberek akkor úgy vélték, hogy a jelenséget egy rendkívül erős energiaforrás okozhatta, amely közvetlenül a bázis felett helyezkedett el.

Mit mutattak a műszerek az UFO-észlelés idején?

A riométer a rádióhullámok elnyelődését méri az ionoszférában, amely a Föld felszíne felett nagyjából 50 és 1000 kilométer közötti magasságban található. Normál körülmények között a különböző frekvenciák eltérő módon reagálnak olyan jelenségekre, mint a napkitörések vagy a sarki fény. Emiatt a műszer három mutatója általában különböző mintázatokat rajzol. Az 1991-es esetben azonban a három tű teljesen azonos jeleket rögzített. A szakértők szerint ez csak akkor történhet meg, ha egy rendkívül erős külső energiaforrás közvetlenül a mérőállomás felett helyezkedik el.

Hogyan kerültek nyilvánosságra az UFO-akták?

Az argentin CEFORA nevű civil UFO-kutató szervezet évekig dolgozott azon, hogy a dokumentumok nyilvánosságra kerüljenek. A szervezet a közérdekű adatokhoz való hozzáférésről szóló törvény alapján kérte az akták feloldását.

