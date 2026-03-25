Döbbenetes részletek derültek ki az új Gyűrűk Ura-filmről

Az új Gyűrűk Ura-film címe The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, rendezője Andy Serkis. Peter Jackson szerint a forgatás már zajlik, a bemutatót pedig 2027-re tervezik.

Az új Gyűrűk ura film szereposztásában Andy Serkis mellett Kate Winslet, Elijah Wood és Ian McKellen neve is olvasható Fotó: Archives du 7eme Art

Stephen Colbert és fia dolgozik A Gyűrűk Ura-trilógiából készülő új film forgatókönyvén

Stepen Colbert, a The Late Show házigazdája és forgatókönyvíró fia, Peter McGee Philippa Boyensszel dolgozik egy vadonatúj film forgatókönyvén, amely A Gyűrűk Ura-trilógia néhány fejezete nyomán készül majd a Warner Bros. filmstúdióban – számolt be róla a Tolkien-trilógiából Oscar-díjas filmeket forgató Peter Jackson a közösségi médián kedden nyilvánosságra hozott videóban.

A videóüzenetben Jackson először arról tudósította a Tolkien-rajongókat, hogy már javában zajlik a The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum című film forgatása, amelyet Andy Serkis rendez.

A szereposztásban a Gollumot alakító Serkis mellett Kate Winslet, Elijah Wood és Ian McKellen neve is olvasható. A Serkis "nagyszerű munkáját" dicsérő Jackson a Variety.com beszámolója szerint 2027-re ígérte az új produkció bemutatását.

Az új-zélandi rendező ezt követően bekapcsolta a videoközvetítésbe Colbertet, és olyan "igazán különleges munkatársaként" mutatta be, aki a The Hunt for Gollum után következő újabb film, a The Lord of the Rings: Shadows of the Past című produkció forgatókönyvén dolgozik.

Colbert, akinek népszerű tévéműsorát hamarosan megszüntetik, a videóban elmesélte, hogy nagy Tolkien-rajongóként felfedezte, hogy A Gyűrű Szövetsége című kötet néhány fejezete – a Hármasban sem rossz című harmadiktól a Köd a sírbuckákon című nyolcadikig – nem került bele Jackson 2001-es filmadaptációjába. Forgatókönyvíró fiával, Peter McGee-vel aztán megkeresték a projekt vázlatával Jacksont, és az elmúlt két évben Philippa Boyensszel együtt dolgoztak a forgatókönyvön.

J. R. R. Tolkien A hobbit című 1937-ben megjelent regénye után, az 1950-es években írta A Gyűrűk Ura-trilógiát. Peter Jackson filmadaptációi 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban jelentek meg. A filmtrilógia 17 Oscar-díjat kapott. Jackson ezt követően A hobbitot is megfilmesítette, a regényből forgatott három filmet 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben mutatták be – írja az MTI.