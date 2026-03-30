Katonai drónok csapódtak be Finnországban – elszabadult a pánik

Ukrajna hivatalosan is bocsánatot kért Finnországtól, miután ukrán drónok zuhantak le az ország területén.

Ukrajna bocsánatot kért a Finnországban lezuhant drónok miatt

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint a drónok nem Finnország felé tartottak, a történtek hátterében más tényezők állhatnak.

Orosz zavarás állhat a háttérben

Heorhij Tyihij úgy nyilatkozott, hogy a drónok lelövése vagy lezuhanása nagy valószínűséggel orosz elektronikai hadviselési rendszerek következménye lehetett.

„Már bocsánatot kértünk a finn féltől ezért az incidensért” – hangsúlyozta a szóvivő.

Hozzátette, hogy Ukrajna minden szükséges információt megoszt a finn hatóságokkal annak érdekében, hogy tisztázzák a történtek pontos körülményeit.

Államfői szinten is téma volt

Az ügyet Volodimir Zelenszkij és Alexander Stubb is megvitatta.

Zelenszkij közölte, hogy egyetértenek a helyzet megítélésében, és Ukrajna teljes körű együttműködést biztosít az eset kivizsgálásához.

Az incidens rávilágít arra, hogy a háborús helyzet hatásai már más országok területén is érezhetők, és könnyen nemzetközi feszültségekhez vezethetnek.

Címlapi képünk illusztráció!