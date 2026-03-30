Katonai drónok csapódtak be Finnországban – elszabadult a pánik

Ukrajna bocsánatot kért Finnországtól, miután egy drón az ország területén zuhant le egy incidens során.
Ukrajna hivatalosan is bocsánatot kért Finnországtól, miután ukrán drónok zuhantak le az ország területén.

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint a drónok nem Finnország felé tartottak, a történtek hátterében más tényezők állhatnak.

Orosz zavarás állhat a háttérben

Heorhij Tyihij úgy nyilatkozott, hogy a drónok lelövése vagy lezuhanása nagy valószínűséggel orosz elektronikai hadviselési rendszerek következménye lehetett.

„Már bocsánatot kértünk a finn féltől ezért az incidensért” – hangsúlyozta a szóvivő.

Hozzátette, hogy Ukrajna minden szükséges információt megoszt a finn hatóságokkal annak érdekében, hogy tisztázzák a történtek pontos körülményeit.

Államfői szinten is téma volt

Az ügyet Volodimir Zelenszkij és Alexander Stubb is megvitatta.

Zelenszkij közölte, hogy egyetértenek a helyzet megítélésében, és Ukrajna teljes körű együttműködést biztosít az eset kivizsgálásához.

Az incidens rávilágít arra, hogy a háborús helyzet hatásai már más országok területén is érezhetők, és könnyen nemzetközi feszültségekhez vezethetnek.

