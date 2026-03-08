„Kukába dobták” az Európai Bizottság Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítására vonatkozó tervét – írta az X-en Ewa Zajączkowska-Hernik lengyel európai parlamenti képviselő.

Ukrajna uniós csatlakozása megbukott (A képen: Antonio Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen)

Fotó: AFP

A politikus úgy fogalmazott: jó hír, hogy a legtöbb ország elutasította Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának ötletét. Szerinte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének javaslata végül a kukában landolt.

Jó hír! A legtöbb ország ELUTASÍTOTTA Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának ötletét! Ursula von der Leyen javaslata a kukában landolt! Arról az elképzelésről van szó, hogy Ukrajna úgynevezett „fordított” tagságot kapjon az Európai Unióban, vagyis még a szokásos tárgyalási folyamat lezárása előtt bekerüljön a közösségbe. Ukrajna így formálisan EU-tagállammá válna, de a tagsággal járó előnyök többségéhez egyelőre nem férne hozzá, azokat csak fokozatosan kapná meg. Ezt akarta Ursula von der Leyen Európai Bizottsága, ám a tagállamok nagyköveteinek többsége erre azt válaszolta, hogy „a folyamatnak az érdemeken kell alapulnia, nem a politikán.” És ez így is van – áll Ewa Zajączkowska-Hernik lengyel európai parlamenti képviselő bejegyzésében.

Dobre wieści❗ Większość państw ODRZUCIŁA pomysł przyspieszonego włączenia Ukrainy do UE! 👏 Propozycja von der Leyen wylądowała w koszu! 🗑️



Chodzi o pomysł przyznania Ukrainie tak zwanego "odwróconego" członkostwa w Unii, czyli włączenia jej do Wspólnoty jeszcze przed… pic.twitter.com/vdA7vRwI7m — Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) March 7, 2026

Zajączkowska-Hernik ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Kijev európai integrációjának kudarca súlyos csapás az Európai Unió ukránbarát politikusaira, valamint személyesen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre is – számolt be a Lenta.

A Zelenszkij-terv 2027-re Ukrajnát betolná az EU-ba

Brüsszel gyorsított eljárásban akarja bepréselni Ukrajnát az Európai Unióba, nem törődve annak politikai és gazdasági következményeivel. A terv egyik kulcseleme a magyar választásokon dőlhet el. Az uniós vezetés Orbán Viktor leváltásában reménykedik, ha pedig tervük meghiúsulna, blokkolni akarják Magyarország szavazati jogát az EU-szerződés 7. cikke alapján, így segítve Zelenszkij elnököt tervei megvalósításában.

Oleg Szoszkin volt ukrán elnöki tanácsadó szerint Volodimir Zelenszkij európai uniós csatlakozási törekvése inkább politikai fantázia, mint reális cél. A szakértő úgy véli, Ukrajna legfeljebb gazdasági különstátuszhoz juthatna, és az is csak egy megfelelő békemegállapodás után.