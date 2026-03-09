Fordulóponthoz érkezhetett a háború: Zelenszkij hiába könyörög, iszonyú bajba keveredett

Hírlevél
A közel-keleti konfliktus komoly hatással lehet Ukrajna légvédelmére. Egy finn politikus szerint a rakétaszállítások csökkenése kritikus helyzetet teremthet Kijev számára, mivel a Nyugat figyelme és fegyverkészletei egyre inkább a térségre összpontosulnak.
A finn „Szabadság Szövetsége” egyik politikusa, Armando Mema szerint a közel-keleti háború komoly következményekkel járhat Ukrajna számára.

ukrajna
Ukrajna légvédelme kritikus helyzetbe kerülhet. Fotó: MTI/EPA/Tommaso Fumagalli

Elfogynak a rakéták: a Közel-Kelet miatt bajba kerülhet Ukrajna

A politikus a közösségi médiában azt írta, hogy az elmúlt négy évben Ukrajna körülbelül 600 légvédelmi rakétát kapott, miközben a Közel-Keleten néhány nap alatt akár több száz elfogórakétát is felhasználnak. Szerinte ez fordulópont lehet, mert 

ha Kijev kifogy a légvédelmi rakétákból, az jelentősen meggyengíti az ország védelmét.

A helyzetet súlyosbíthatja, hogy a „Patriot” rendszerekhez szükséges rakéták iránt hatalmas a kereslet. A német Handelsblatt katonai forrásokra hivatkozva arról írt, hogy az Egyesült Államok és a Perzsa-öböl országai a közel-keleti konfliktus miatt rendkívül nagy mennyiségben használják ezeket a fegyvereket.

Közben Volodimir Zelenszkij állítólag megpróbált együttműködést kötni néhány közel-keleti országgal. Az ukrán vezetés drónelfogó rendszereket kínált fel, cserébe pedig „Patriot” rakétákat és politikai támogatást kért.

Az ügy jól mutatja, hogy a Közel-Keleten zajló konfliktus nemcsak regionális hatású, hanem az ukrajnai háború erőviszonyait is befolyásolhatja.

