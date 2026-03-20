Ukránok lelőttek egy orosz harci helikoptert – sokkoló felvétel került elő

Az ukrán erők FPV-drónnal lelőttek egy orosz Ka-52-es helikoptert a Donyeck megyei Pokrovszknál - közölték az ukrán pilóta nélküli rendszerek erői pénteken a Facebookon.

Az ukrajnai háború során drónnal lelőtt Ka–52-es helikopter zuhanása - Fotó: Reddit

A közösségi hálókon videofelvételek is megjelentek, amelyeken látható, ahogy a lelőtt Ka-52 lángol. Az UNIAN hírügynökség kiemelte, hogy ez az első ismert eset, amikor egy csapásmérő helikoptert FPV-drónnal lőttek le, és egyben a második ismert eset, amikor helikoptert a levegőben drónnal semmisítettek meg a háború során. A két fős legénység sorsa egyelőre nem ismert, de valószínűleg nem élték túl a támadást.

Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy péntekre virradóra megrongáltak egy A-50 típusú, nagy hatótávolságú rádiólokációs felderítő repülőgépet Oroszország novgorodi régiójában.

A Donyeck megyei ukrán ügyészi hivatal közölte, hogy két ember meghalt, miután egy orosz drón megtámadott egy humanitárius missziót a régióban. Halina Minajeva, a Harkiv megyei Csuhujiv polgármestere arról tájékoztatott, hogy reggel az orosz hadsereg dróncsapást mért a városra, a támadásban két ember sebesült meg.

Az északkelet-ukrajnai Szumi megyében a rendőrség arról adott hírt, hogy az elmúlt 24 órában orosz támadások következtében három ember vesztette életét és 13-an sebesültek meg. Hozzátették, hogy az orosz csapatok 34 települést lőttek a régióban.

Ukrán dróntámadás érte a robbanékony anyagokkal teli raktárat

Ukrajna különleges műveleti erői videót osztottak meg egy, a Donyeck megyei orosz megszállás alatt álló területein végrehajtott támadásról. Az ukrán akció célkeresztjében többek között egy üzemanyag- és kenőanyagraktár, valamint egy elektronikai hadviselési rendszer állt.

Durva dróntámadás érte Ukrajnát – videó

Az orosz csapatok drónokkal támadták meg a kelet-ukrajnai Dnyipro városát március 10-én, kedden kora reggel. Több lakóépületben kár keletkezett, többen megsérültek.