Utcára ment a tiszás influenszer, és pofonvágta a valóság

Itt az ukrán beismerés az olajról – felháborító dolgot mondott a magyarokról

Újabb éles hangvételű megszólalás borzolja a kedélyeket a térségben. Egy ukrán militáns aktivista szerint Magyarországnak és Szlovákiának nem is lenne szüksége olajra és gázra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kijelentés egy videóban hangzott el, amelyben az érintett ukrán militáns azt hangsúlyozta: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek az országok ne jussanak energiahordozókhoz.

Az ukrán aktivista kijelentése komoly vitát indított el az energiapolitika kérdésében.
Az ukrán aktivista kijelentése komoly vitát indított el az energiapolitika kérdésében.
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Mit mondott az ukrán aktivista Magyarországról?

A megszólalás kifejezetten provokatív volt. Az ukrán politikai aktivista úgy fogalmazott, hogy Magyarország és Szlovákia „elmaradott országok”, amelyek szerinte akár lótrágyával vagy tűzifával is fűthetnének. Emellett azt is kijelentette, hogy az ukránoknak „mindent meg kell tenniük” annak érdekében, hogy ezek az országok ne jussanak olajhoz és gázhoz.

A videó gyorsan terjedni kezdett az interneten, és komoly visszhangot váltott ki.

Mi lehet a kijelentés háttere?

A megnyilvánulás az energiabiztonság körüli feszültségekre világít rá.

Az ukrán fél részéről korábban is érkeztek olyan jelzések, amelyek szerint az energiaszállítások kérdése politikai nyomásgyakorlás eszköze lehet. A mostani kijelentés ezt a konfliktust tovább élezheti, különösen a közép-európai országok és Ukrajna viszonyában.,

A videó a Mandiner oldalán.

 

