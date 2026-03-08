Lehullt a lepel: ezért kell Zelenszkijnek sürgősen a 90 milliárd

Az ukrán háború finanszírozásának kérdése és Volodimir Zelenszkij Orbán Viktort ért halálos fenyegetése is új megvilágításba került. Egy ciprusi újságíró szerint Zelenszkij attól tarthat, hogy pénz nélkül az országának működése is meginoghat, valamint a hadsereg fenntartása is megszakadna. Alex Christoforou szerint az ukrán elnök azért esett pánikba, mert az Európai Unió nem nyújtotta Kijevnek a megígért 90 milliárd eurós kölcsönt, és ezért mondta a diplomácia történetében példátlan nyilatkozatát.

Ukrán háború finanszírozása: Újságíró szerint Zelenszkijnek sürgősen szüksége van a 90 milliárd eurónyi pénzre / Fotó: Michael Probst / MTI/AP

Ez állhat Zelenszkij kijelentése mögött: pénz kell a háború fenntartásához

Christoforou azt mondta, ha Ukrajna áprilisig nem kapja meg ezt a hitelt, akkor nem lesz pénz sem a hadseregre, sem a kormányzati adminisztráció fenntartására, sem a fizetésekre. Szerinte ezért próbál Zelenszkij kétségbeesetten hozzájutni az összeghez.

A ciprusi újságíró arról is beszélt, hogy Zelenszkij Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel kialakult konfliktusa csak tovább súlyosbítja Ukrajna helyzetét. Christoforou értelmezése szerint az ukrán elnök most egyre nagyobb nyomás alatt próbálja megszerezni az ország működéséhez szükséges uniós forrásokat.

Az újságíró erről egy videóban beszélt, saját YouTube-csatornáján.

Ukrán háború finanszírozása

Szeptemberbe Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt: évente legalább 120 milliárd dollárra van szüksége Ukrajnának a hadsereg fenntartásához és az ország működtetéséhez. Ennek felét Kijev külföldi partnerektől várja, miközben a 2026-os költségvetésben már most 16 milliárd dolláros hiány mutatkozik.

Magyarország és Ukrajna

Ukrajna követelései ellentétesek Magyarország érdekeivel – jelentette ki Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Magyarország beszállása a háborúba közvetlen biztonsági kockázatot jelentene, az uniós tagsággal ez a fenyegetés állandósulna, és a magyarok pénze Ukrajnába kerülne. Az olcsó orosz energia kivezetése pedig a jelenlegi helyzetben, amikor a »Közel-Kelet felrobbant« és energiaválság van, azzal járna, hogy Magyarországon is elszabadulnának a benzinárak, és a rezsicsökkentést nem lehetne fenntartani”

– hangsúlyozta Orbán Balázs.