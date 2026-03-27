Az ukrán hadsereg egyre súlyosabb üzemanyaghiánnyal szembesül, amit a közel-keleti konfliktus, különösen az Irán körüli háborús helyzet tovább súlyosbít. Az ukrán hadsereg számára ez komoly kihívást jelent a mindennapi működésben és a fronton is.

A teljes összeomlás szélén az ukrán hadsereg - döbbenetes hír jött

A beszámolók szerint az üzemanyag ára drasztikusan megugrott, miközben a készletek vészesen fogynak. Egy ukrán tiszt úgy fogalmazott: „az üzemanyag ára egyszerűen rémálom”, és még a hadseregen belül is komoly hiány alakult ki.

A front élvez elsőbbséget

Az ukrán hadsereg rendelkezésére álló dízelüzemanyag nagy részét a frontvonalon harcoló egységek kapják, amelyek az orosz erők előrenyomulását próbálják feltartóztatni Kelet-Ukrajnában.

Ez azt jelenti, hogy más egységek gyakorlatilag üzemanyag nélkül maradnak. Egy katona szerint az ő alakulatuk szinte egyáltalán nem jut dízelhez, mivel nem számítanak prioritásnak.

A hiány nemcsak a logisztikát érinti, hanem a harcjárművek működését is veszélyezteti, ami közvetlen hatással van a hadműveletekre.

A globális helyzet súlyosbítja a problémát

Az ukrán hadsereg helyzetét tovább nehezíti, hogy a közel-keleti konfliktus felborította a globális energiapia­cokat. Az Irán körüli feszültség miatt az árak emelkednek, miközben a szállítási láncok is akadoznak.

Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy nemcsak az üzemanyag, hanem más kulcsfontosságú katonai eszközök – például légvédelmi rakéták – ellátása is veszélybe kerülhet.

Az ukrán hadsereg számára az üzemanyaghiány így nemcsak gazdasági kérdés, hanem a harcképességet közvetlenül befolyásoló tényező, amely a fronthelyzet alakulását is meghatározhatja.