A teljes összeomlás szélén az ukrán hadsereg – döbbenetes hír jött

Az ukrán hadsereg egyre súlyosabb üzemanyaghiánnyal szembesül, amit a közel-keleti konfliktus, különösen az Irán körüli háborús helyzet tovább súlyosbít. Az ukrán hadsereg számára ez komoly kihívást jelent a mindennapi működésben és a fronton is.
A beszámolók szerint az üzemanyag ára drasztikusan megugrott, miközben a készletek vészesen fogynak. Egy ukrán tiszt úgy fogalmazott: „az üzemanyag ára egyszerűen rémálom”, és még a hadseregen belül is komoly hiány alakult ki.
A front élvez elsőbbséget
Az ukrán hadsereg rendelkezésére álló dízelüzemanyag nagy részét a frontvonalon harcoló egységek kapják, amelyek az orosz erők előrenyomulását próbálják feltartóztatni Kelet-Ukrajnában.
Ez azt jelenti, hogy más egységek gyakorlatilag üzemanyag nélkül maradnak. Egy katona szerint az ő alakulatuk szinte egyáltalán nem jut dízelhez, mivel nem számítanak prioritásnak.
A hiány nemcsak a logisztikát érinti, hanem a harcjárművek működését is veszélyezteti, ami közvetlen hatással van a hadműveletekre.
A globális helyzet súlyosbítja a problémát
Az ukrán hadsereg helyzetét tovább nehezíti, hogy a közel-keleti konfliktus felborította a globális energiapiacokat. Az Irán körüli feszültség miatt az árak emelkednek, miközben a szállítási láncok is akadoznak.
Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy nemcsak az üzemanyag, hanem más kulcsfontosságú katonai eszközök – például légvédelmi rakéták – ellátása is veszélybe kerülhet.
Az ukrán hadsereg számára az üzemanyaghiány így nemcsak gazdasági kérdés, hanem a harcképességet közvetlenül befolyásoló tényező, amely a fronthelyzet alakulását is meghatározhatja.