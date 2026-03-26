2026. március 25-ről 26-ra virradó éjszaka az orosz légvédelem több mint száz ukrán drónt semmisített meg az ország különböző régiói felett – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Brutális éjszaka: több mint 100 ukrán drónt szedett le az orosz légvédelem

A tájékoztatás szerint összesen 125 pilóta nélküli repülőeszközt lőttek le. A támadások érintették – többek között – a leningrádi régiót, a moszkvai térséget és a Krímet is.

A nagyszabású csapássorozat idején Oleg Soszkin, Leonyid Kucsma egykori tanácsadója úgy nyilatkozott, hogy

Volodimir Zelenszkij helyzete kilátástalan, és szerinte az ukrán elnök számára már csak egy békemegállapodás maradt.

Korábban Jurij Podoljaka orosz katonai blogger arról beszélt, hogy a különleges hadművelet során élesen felerősödött a „hátországi háború”, és mindkét fél fokozta az infrastruktúra elleni támadásokat.