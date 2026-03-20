Gyászolnak az ukránok, elhunyt a vezetőjük

Elhunyt Filaret (világi nevén Mihajlo Deniszenko), az ukrán ortodox egyház tiszteletbeli pátriárkája életének 98. évében – tudatta Jepifanyij, Kijev és egész Ukrajna metropolitája pénteken a Facebookon.

Az ukrán pátriárka emléke fontos marad a hívek számára

„Ma mély szomorúság és fájdalom tölti be a szívemet, ahogyan sok ukrán szívét is, mert ma véget ért Őszentsége, Filaret pátriárka földi útja. Arra hívom fel az ukrán híveket, hogy szívből imádkozzanak az elhunyt Filaret pátriárka lelkének nyugalmáért, aki ma megtért az Úrhoz” – írta a metropolita.

Hozzátette, hogy az imádság és Filaret emléke örökre megmarad a független ukrán ortodox egyházban.

Mindig emlékezni fogunk Filaret pátriárka tanításaira az ukrán egyház egységének fontosságáról. Emlékezni fogunk, és követni is fogjuk tanításait és útmutatásait a közösségi egység jelentőségéről, Isten és az egyházi közösség akarata előtti alázatáról, valamint az Istennek, Krisztus egyházának és az ukrán népnek tett odaadó szolgálatról

– hangsúlyozta az egyház vezetője.

Március 9-én vált ismertté, hogy Filaret pátriárkát egy kijevi kórházba szállították egészségi állapotának romlása miatt – emlékeztetett az UNIAN ukrán hírügynökség. A pátriárka az önálló és Moszkvától független ukrán ortodox egyház létrejötte előtt a kijevi patriarkátus vezetője volt. 2018-ban, az egyesítő zsinat után az új – Jepifanyij metropolita vezette – egyház tiszteletbeli pátriárkája lett.