Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
pátriárka

Gyászolnak az ukránok, elhunyt a vezetőjük

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mély megrendülést váltott ki a hír az ukrán hívők körében. Az ukrán pátriárka halála nemcsak egyházi, hanem történelmi jelentőségű esemény is, amely egy korszak végét jelenti. Filaret neve évtizedeken át összefonódott az egyházi függetlenség törekvésével és az ukrán identitás erősítésével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elhunyt Filaret (világi nevén Mihajlo Deniszenko), az ukrán ortodox egyház tiszteletbeli pátriárkája életének 98. évében – tudatta Jepifanyij, Kijev és egész Ukrajna metropolitája pénteken a Facebookon.

Az ukrán pátriárka emléke fontos marad a hívek számára (FILES) Filaret, the former patriarch of former Ukrainian Orthodox Church of Kyiv Patriarchate, and honorary Patriarch of the newly-formed Orthodox Church of Ukraine speaks to journalists during a press conference in Kiev on May 15, 2019. The former Ukrainian Orthodox leader Filaret, who had been excommunicated by Moscow for proclaiming a new independent church, died on March 20, 2026 at the age of 97, Ukrainian religious authorities have announced. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)
Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Elhunyt Filaret ukrán pátriárka

„Ma mély szomorúság és fájdalom tölti be a szívemet, ahogyan sok ukrán szívét is, mert ma véget ért Őszentsége, Filaret pátriárka földi útja. Arra hívom fel az ukrán híveket, hogy szívből imádkozzanak az elhunyt Filaret pátriárka lelkének nyugalmáért, aki ma megtért az Úrhoz” – írta a metropolita.

Hozzátette, hogy az imádság és Filaret emléke örökre megmarad a független ukrán ortodox egyházban. 

Mindig emlékezni fogunk Filaret pátriárka tanításaira az ukrán egyház egységének fontosságáról. Emlékezni fogunk, és követni is fogjuk tanításait és útmutatásait a közösségi egység jelentőségéről, Isten és az egyházi közösség akarata előtti alázatáról, valamint az Istennek, Krisztus egyházának és az ukrán népnek tett odaadó szolgálatról

hangsúlyozta az egyház vezetője.

Március 9-én vált ismertté, hogy Filaret pátriárkát egy kijevi kórházba szállították egészségi állapotának romlása miatt – emlékeztetett az UNIAN ukrán hírügynökség. A pátriárka az önálló és Moszkvától független ukrán ortodox egyház létrejötte előtt a kijevi patriarkátus vezetője volt. 2018-ban, az egyesítő zsinat után az új – Jepifanyij metropolita vezette – egyház tiszteletbeli pátriárkája lett.

A kijevi patriarkátus egy évvel Ukrajna függetlenné válása után, 1992-ben szakadt el a Moszkva alá rendelt ukrán ortodox egyháztól Filaret vezetésével, már akkor azzal az igénnyel, hogy Ukrajnának Oroszországtól független, saját nemzeti ortodox egyháza legyen. Moszkva ezért kiátkozással büntette Filaretet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!