Az első „láthatatlan” bolygó: 245 éve fedezték fel az Uránuszt

Az Angliában élő német csillagász által, 245 éve, az Ikrek csillagképben, a halhatatlanságot képviselő Pollux indulni, mozdulni készülő „előrelépő lábánál” felfedezett új égi „vándor” új világnézeti fordulópontot hozott mozgásba a földi világban: Az addig évezredeken át mítoszt, vallást, kultúrát, tudásanyagot, sőt még a naptári beosztást is meghatározó hétbolygós rend fölé egyszerre odakerült a nyolcadik lépcső: a szabad szemmel látható szférán túl, a Szaturnusz addigi határán keringő új bolygó, az „Egek uráról” elnevezett Uránusz – jelképesen a Felvilágosodás és a polgári–technikai forradalmak planétája. Ez a világtörténeti „mozdulat” nemcsak csillagászati szenzációt okozott, hanem felforgatta az évezredeken át addig „mozdulatlan”, a szabad szemmel látható, hét planéta képére épülő világrendet.

Az Uránusz bolygó a NASA hivatalos ábrázolásán – a Herschel által felfedezett hetedik bolygó új korszakot nyitott az égkutatás történetében, kitágította a korábbi Szaturnuszig „látó”, régi világkép határát

Fotó: NASA Solar System Exploration – Uranus

Meddig terjed az Ég? – Átlépés a hétbolygós világrendből Uránusz felfedezésével

Az emberiség évezredeken át úgy élt a csillagos ég alatt, mintha a világ rendje már „készen lenne”: a Nap, a Hold és az öt szabad szemmel látható égi bolyongó – a hét ősi vándor – adta a kozmikus tantervet, a hét naptári nap ritmusát, a hét szféra képzetét, a hét szabad művészet tantárgyi anyagát, a hét ősi fém (arany, ezüst, higany, réz, vas, ón, ólom) rendjét, a zeneiség hét hangját, és a régi rend „nyelvét”.

Az Uránusz felfedezése azonban nem a kozmoszt változtatta meg, hanem az emberi tudatot: kiderült, hogy a „teljes égi térkép” jóval nagyobb és tágasabb, mint amit a szem – és a hagyomány – addig be tudott fogadni. Mindez egy olyan korszakban történt, amikor a megrepedni látszó, roskadozó, évezredes világrend, s vele együtt a világkép is kettétörni készült: nemcsak az égen, hanem a földön is.

William Herschel 1785-ös portréja – az a csillagász, aki 1781-ben felfedezte az Uránuszt, és új korszakot nyitott a modern égkutatás történetében.

Fotó: National Portrait Gallery, London – Lemuel Francis Abbott: Sir William Herschel (1785).

Az Újvilágban, a tengeren túl, egy új állam van születőben; az öreg kontinensen felvilágosodásnak nevezett reformok és polgári forradalmak készülnek megváltoztatni mindazt, ami mindaddig ismert volt. Az Uránusz, a nyolcadik bolygó épp akkor lépett be az emberiség világképébe, amikor a Felvilágosodás eszméi miatt a hit és mindent megkérdőjelező kritika, az ősi szellemi tradíció és a modern, anyagelvű tudományosság soha korábban nem feszült még egymásnak annyira, mint akkor…