Az első „láthatatlan” bolygó: 245 éve fedezték fel az Uránuszt

Az Angliában élő német csillagász által, 245 éve, az Ikrek csillagképben, a halhatatlanságot képviselő Pollux indulni, mozdulni készülő „előrelépő lábánál” felfedezett új égi „vándor” új világnézeti fordulópontot hozott mozgásba a földi világban: Az addig évezredeken át mítoszt, vallást, kultúrát, tudásanyagot, sőt még a naptári beosztást is meghatározó hétbolygós rend fölé egyszerre odakerült a nyolcadik lépcső: a szabad szemmel látható szférán túl, a Szaturnusz addigi határán keringő új bolygó, az „Egek uráról” elnevezett Uránusz – jelképesen a Felvilágosodás és a polgári–technikai forradalmak planétája. Ez a világtörténeti „mozdulat” nemcsak csillagászati szenzációt okozott, hanem felforgatta az évezredeken át addig „mozdulatlan”, a szabad szemmel látható, hét planéta képére épülő világrendet.
Meddig terjed az Ég? – Átlépés a hétbolygós világrendből Uránusz felfedezésével
Az emberiség évezredeken át úgy élt a csillagos ég alatt, mintha a világ rendje már „készen lenne”: a Nap, a Hold és az öt szabad szemmel látható égi bolyongó – a hét ősi vándor – adta a kozmikus tantervet, a hét naptári nap ritmusát, a hét szféra képzetét, a hét szabad művészet tantárgyi anyagát, a hét ősi fém (arany, ezüst, higany, réz, vas, ón, ólom) rendjét, a zeneiség hét hangját, és a régi rend „nyelvét”.
Az Uránusz felfedezése azonban nem a kozmoszt változtatta meg, hanem az emberi tudatot: kiderült, hogy a „teljes égi térkép” jóval nagyobb és tágasabb, mint amit a szem – és a hagyomány – addig be tudott fogadni. Mindez egy olyan korszakban történt, amikor a megrepedni látszó, roskadozó, évezredes világrend, s vele együtt a világkép is kettétörni készült: nemcsak az égen, hanem a földön is.
Az Újvilágban, a tengeren túl, egy új állam van születőben; az öreg kontinensen felvilágosodásnak nevezett reformok és polgári forradalmak készülnek megváltoztatni mindazt, ami mindaddig ismert volt. Az Uránusz, a nyolcadik bolygó épp akkor lépett be az emberiség világképébe, amikor a Felvilágosodás eszméi miatt a hit és mindent megkérdőjelező kritika, az ősi szellemi tradíció és a modern, anyagelvű tudományosság soha korábban nem feszült még egymásnak annyira, mint akkor…
245 évvel ezelőtt, az Uránusz felfedezésével, az első, szabad szemmel már nem látható bolygó „lépésével” az emberiség átlépte addigi világértelmező modelljének évezredes határát.
Az Uránusz felfedezése: mi történt 1781. március 13-án?
A német születésű, az angliai Bath városában élő, zenészként dolgozó, kiváló kézműves-optikai tudással megáldott, s saját távcsöveket is készítő amatőr csillagász – szokásához híven – aznap éjjel is az eget fürkészte. Kiváló távcsövének köszönhetően egy halvány, lassan elmozduló objektumra lett figyelmes az Ikrek csillagképben, amelyet elsőként üstökösnek vélt, hiszen a kor csillagásza számára, ami nem illik bele a csillagkatalógusba és mozog, az csakis üstökös lehet. A félreértést több egymás utáni éjszaka megfigyelése tisztázta: a háttércsillagokhoz képest elmozduló „vándorról” – a pályamozgásából kimért elmozdulásból kiszámítva – kiderült, sőt egyre tisztábban látszott, hogy az új objektum mozgása nem üstökös-szerűen elnyúló pályát rajzolt az égre, hanem kör alakhoz közelítő bolygópályát.
Mindez azt jelentette: William Herschel új égitestet fedezett fel a Naprendszerben, amelynek állandó helye, mozgása és pályaíve van, méghozzá a szabad szemmel látható határon, azaz a klasszikus hét szféra addig legkülső körén, a Szaturnusz szféráján túl.
Az Ég ura nevet kap: „György csillagától” Uránuszig
Miután William Herschelt felkérik, hogy nevet találjon a sokáig csak „Herschel csillagának” nevezett új planétának, az amatőr távcsőkészítőből egy szemvillanás alatt ünnepelt tudóssá váló csillagász – emberi értelemben is – vívódik, „lamentál”: vajon miként nevezze el az új planétát? Hálából – és részben a király pártfogásába bízva – III. György, Nagy-Britannia (és egyben Írország) királyának tiszteletére a „Georgium Sidus”, vagyis „György csillaga” nevet választja az új égi vándornak.
Ám egy bolygónév-választás nem mindennapi rutin: nem dísz, nem titulus, hanem mély szellemi beavatás. Erről „mesél” maga a régi bolygórend is, amely évezredeken át nem földi királyok, hanem égben lakó mitológiai istenalakok nevében állt az ember feje fölött, erkölcsi–mitológiai tükröt tartva az emberi tudatnak és egy adott kor világképének.
Miért istenek neveit viselik a bolygók? – a mitológiai névrend és az archék világa
Az égi testek nem puszta fények, számokkal és fizikai-kémiai jellemzőkkel ellátott „tárgyak” voltak, hanem hatások és karakterek: a vörös Mars „harcias férfi”, a fényes Vénusz „szépséges nő”, a hatalmas Jupiter a „királyi méltóság”, s a lassú Szaturnusz az „idős rendtartó” – az égi családfán. Az ókor embere ugyanis nem puszta égitesteket látott bennük, hanem archékat – azaz őselveket, a világot belülről mozgató, rendező alapminőségeket. A görög arché szó egyszerre jelent kezdetet és uralmi-elvet: mindazt, ami „az elején van”, és azt is, ami „irányítja” a Teremtett világban az életet.
Amikor tehát a vándorló csillagokat istennevekkel illették, nem díszíteni akarták az eget, hanem nevet adni annak a kezdeti őselvnek, amelyet mozgásukban és a földi életre gyakorolt tapasztalati hatásukban fölismertek. Ezért válhatott a bolygónév „jelentés-kapuvá”, amely megjelöli azt a minőséget, amelyben az ember önmagát és a világot tükrözni tanulja. S ezzel a számokban, pályaívekben, keringési sebességben és távolságban leírható fizikai jelenségen túl helyet kap a szellemi világrendben: vagyis egy névadással belép az emberi kultúrába – a tanításba, a beszédbe, a térképekbe, a közös képzeletbe, a mitológiába, egyszóval a hagyományba.
Éppen ez volt a tét Herschel számára is a modern korban: mivel egy forradalmian új technikai eszközzel, a távcsővel új bolygót fedezett fel, méltó módon kellett néven nevezni az újat. Herschel kezdetben – saját korának valóságnyelvén – a patrónusok, támogatók és uralkodói tekintély nyelvén „beszélt”; ezért született meg a gondolat, hogy az új planétát nevezzék „György csillagának”. Európa azonban nem fogadta el egykönnyen a névválasztást, hiszen a mindenki feje fölé hajoló kozmosz új lépcsőfoka nem viselheti pusztán egyetlen korona nevét, hanem annak illeszkednie kell a már létező közös kulturális hagyományba: a mitológiai névrendbe, a Naprendszer addigi névlogikájába.
Így történt végül a különös fordulat: Johann Elert Bode – a kor kiváló német csillagásza – javaslatára, a mitológiai rend nyelvét követve végül az új planéta az Ég ősi istenéről, a kezével villámokat szóró Ouranos/Uranusról kapta a nevét.
Az „előrelépő láb” – az Ikrek kettőssége Uránusz felfedezésének égi helyén
„Előrelépő láb” – így hívják a csillagot, amelynek fényében Herschel 1781. március 13-án felismerte az új bolygót. A Própus az a fényes állócsillag (η Geminorum), amely nem egy nagy, önálló mítosz hőse, hanem a „kettős” Ikrek csillagkép testének egy beszédes pontja az égen: Castor mozdulni, indulni, „előrelépni készülő” lábfeje. Mily beszédes pillanat az Uránusz „létbelépése”, vagyis az emberi tudat számára való megszületése – amellyel a tudományos világ átlépte addigi, több mint három évezreden át ható világmodelljének határát –, éppen a „testvéreket” ábrázoló csillagképben történt.
Az első, a szabad szemmel való láthatóság szaturnuszi határán túl keringő bolygó „megjelenése” nem azt jelentette, hogy az égen új bolygó született, hanem hogy az emberi tudat lett tágasabb: Uránusz belépésével ugyanis az emberiség átlépte addigi világértelmező modelljének határát. Éppen ezért oly beszédes a Própus neve és helye: mert ahol a „láb” előrelép, ott nemcsak a szem és a látásmód addigi határa tágul, hanem maga a világkép is mozdulni kezd.
Ezért az Ikrek csillagképe nemcsak „égi térkép”, hanem földi tanítás is. A kettős egyik tagja Castor, a halandó földi királyfi; Pollux pedig a halhatatlan égi királyfi alakja: kettős természetük, összetartozásuk, a halandó és halhatatlan eszmék örök vívódásában való sorscseréjük éppen az a mítoszi minta, amelyben a korszak szelleme felismerhető. A történelemből azonban jól tudjuk: ugyanez a kettősség rendre világnézeti szakadássá válik.
Kettészakadás, vagy testvériség? Felvilágosodás és technikai forradalmak – az Uránusz korában
Az Uránusz felfedezésének idején éppen abban a történelmi korban jár az emberiség, amikor átlépi saját világmodelljének addigi határát; ezzel pedig tudomány, kultúra, politika – azaz az emberi történelem – is kettéválik. Hagyomány és forradalmi újítás, az Istenhit és mindent megkérdőjelező kritika, a régi rend és az azt lebontó forradalmi hevület feszül e történelmi kortól egymásnak. Mintha maga az Ikrek princípiuma hasadna ketté a történelemben: ugyanabból az égi archetípusból születik meg a párbeszéd és a meghasonlás, a testvériség ígérete és a kettészakadás drámája. Az Uránusz felfedezése így nemcsak egy új bolygó feltűnése, hanem a kettővé vált világ új tapasztalatának égi jele is egyben.
Egy új, soha korábban nem látott elvekre épülő állam, az USA születik meg az Újvilágban; Európában a Felvilágosodás kérdőjelez meg mindent az Isten által teremtett világban; a Habsburg Birodalomban – így Magyarországon is – hamarosan a koronázatlan „kalapos király”, II. József abszolutista reformkora rendeletek özönével próbálja átszabni a régi rendet, majd uralkodása végén intézkedései nagy részét – néhány kivételtől eltekintve – meg nem értés okán visszavonja. A francia királyságban pedig – a forradalom előszobájában – mintha már a guillotine fémes árnya is ott csillanna. Új, forradalmi retorika szól a „nép nevében”, „a testvériség” jegyében, miközben a hatalomra kerülő új elit sokszor éppen azokat a mintákat ismétli, amelyeket megdöntött – csakhogy helyet csináljon a történelemben magának. Szimbolikus kettősség égen és földön egyaránt…
Nem véletlen, hogy mindez éppen az Ikrek csillagteréhez köthető. Mert az Ikrek nemcsak a testvériség, hanem a kettősség, a tükrözés, sőt a rivalizálás ősképe is: a kapcsolódás és a hasadás egyszerre „lakik” benne. A felvilágosodás „testvérisége” ezért is vált történelmi iróniává: ugyanaz az eszme, amely közösséget hirdet, míly könnyen fordul át ideológiai szakadássá, testvérharccá, véres tisztogatássá...
A naprendszer új tagjának a felfedezésével együtt ható „határátlépés” nemcsak a szellemi, erkölcsi eszmékben feszíti szét a korábbi rendet, hanem a kézzelfogható világban is: mintha az Uránusz archéja a találmányokban is felvillanna. Nem úgy, mint egyetlen mitológiai attribútum, hanem mint a hirtelen felismerés, a szakadásszerű megvilágosodás, az éteri erő és a modernitás elektromos lüktetésének őselve. Az Uránusz-princípium nemcsak az égbolt új tartományát nyitja meg, hanem mintha a földi világban is új ritmust diktálna: gyorsít, összeköt, közvetít, kizökkent. Szimbolikus erő, amely 1781-től nemcsak a társadalmi világrendet „rázza meg”, s a tudományos világképet tágítja ki, hanem ezzel párhuzamosan az új találmányok „berobbanását” is elindítja.
A gőzgép és a gyári termelés felgyorsulása, a tömegtermelés logikájának megszületése; a „megfoghatóvá” tett villám, azaz a tárolható elektromosság kísérletei és a folyamatos áram ígérete (Volta eleme már a századfordulón, 1800-ban); a léggömb, mint az égi horizont első közlekedési eszköze; majd évtizedekkel később a távírás és a Morse-jelek villámgyors üzenetvilága – mind-mind ugyanazt mondják: a világ hirtelen kitágult, és az ember új ritmusra kapcsolt a modern világban.
Ez a technikai forradalom „ikertermészetű” világa, amely bár összeköti a távolságokat, ám szét is szakítja a korábbi emberi léptéket; felgyorsítja a közlést, de széttördeli a csendet; új hálózatokat épít, ám a régi rend archaikus szöveteit is fellazítja. Az Uránusz korának technikája ezért nem pusztán haladás, hanem újfajta feszültség is: testvériség és kettészakadás párhuzamos világa.
2033: az Uránusz „visszhangja” az „előrelépő láb” szimbolikus csillagánál…
A szabad szemmel való láthatóság határán túl keringő első bolygó, az Uránusz az égi Ikerpár „előrelépő lábának” fényében az 1700-as évek végén olyan „mozdulatot” indított el, amellyel az ember belépett a modernitás világába.
Az azóta is mély barázdákat maga mögött hagyó, a világra akkor rátelepedő szétfeszítő kettősség – szellem és anyag ellentéte – kapcsán az emberiség mintha megbukott volna a Teremtő előtti vizsgán, mert nem értette az Uránusz létbelépésének – vagyis az emberiség kollektív tudatába való belépésének – saját magára is vonatkozó kozmikus párhuzamát. A lényeget: azt, hogy a „halandó” emberi nézőpontnak kellene belenőnie a nála jóval nagyobb, halhatatlan kozmikus világba, a Teremtő mindenki fölött álló világába.
Az égi kör pedig mintha nem zárulna le, csak visszhangot verne: 2033 táján az Uránusz újra visszatér a Própus, az Ikrek „előrelépő lába” csillaga közelébe – oda, ahol felfedezésekor először megpillantották. Addig pedig a szimbólumokban gondolkodó ember bizonyára újra meg újra felteszi majd a kérdést: energetika, információ, gépesítés – azaz a modernizáció – területén vajon milyen új határokat készül újra átlépni az emberiség? És az égisten villáma vajon milyen rendet – vagy rendetlenséget – hív elő ismét a földi világban?
Írta: Wieber Orsolya, a csizioblog.hu és a Magyar Planétás honlap szerzője
Miért nevezik az Uránuszt „hetedik bolygónak”, ha a régi világkép szerint inkább a „nyolcadik” volna? A kifejezés két különböző világrend nyelvén szól. A régi, geocentrikus világkép „hét bolygója” nem a mai értelemben vett bolygókat jelentette, hanem az ég hét „vándorát”: a Holdat, a Merkúrt, a Vénuszt, a Napot, a Marsot, a Jupitert és a Szaturnuszt. Ez a hétbolygós világrend mélyen beépült a keresztény–európai kultúra szimbolikus rendjébe is, ezért a mai világképünk kulturális alaprétegei között ma is tovább él. Ebben a rendben az Uránusz még nem szerepelt, hiszen akkor még ismeretlen volt; mai szemmel inkább úgy mondhatnánk, hogy a Szaturnuszon túli, „nyolcadikként” megjelenő új princípium volt.
A mai, kopernikuszi–heliocentrikus világképben viszont már a Naphoz viszonyított sorrendről beszélünk. Ebben az értelemben az Uránusz valóban a Naptól számított hetedik bolygó, mert a sorrend így alakul: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz. A tudományos világ ezért nevezi az Uránuszt a Naprendszer hetedik bolygójának.
Vagyis a „régi hét bolygó” és a „hetedik bolygó” nem ugyanazt jelenti. Az első egy szimbolikus, asztrológiai és geocentrikus világrend fogalma, a második pedig a modern csillagászat heliocentrikus, naprendszeri számozása. Éppen ezért az Uránusz a régi hétbolygós rendnek már nem része, hanem annak Szaturnuszon túli meghaladása: egy új, addig ismeretlen égi princípium megjelenése.