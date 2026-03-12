Riasztást adtak ki: hatalmas űreszköz lép be a Föld légkörébe

A becslést az Amerikai Űrerő készítette, de a számításokban akár 24 órás eltérés is előfordulhat – jegyzi meg a CBS az űreszköz visszatérésével kapcsolatban.

A nagy méretű űreszköz, a Van Allen Probe A

A vártnál hamarabb kezdett süllyedni az űreszköz

A szondát még 2012 augusztusában indította útjára a NASA. Az űreszköz feladata az volt, hogy részletesen vizsgálja a Föld körül található sugárzási övezeteket.

A szakértők szerint a szonda nagy része várhatóan elég majd a légkörbe lépés során. Ugyanakkor néhány erősebb alkatrész túlélheti az extrém hőterhelést, és akár el is érheti a felszínt.

A NASA számításai szerint azonban rendkívül kicsi az esélye annak, hogy bárkit veszély érjen: körülbelül 1 a 4200-hoz az esély arra, hogy valakit eltaláljon egy darab.

A szonda egy ikerűreszközzel együtt indult útnak. A két műhold a Föld körül található, úgynevezett Van Allen-övek kutatására készült. Ezek a töltött részecskékből álló gyűrűk a bolygó mágneses terében rekednek, és fontos szerepet játszanak abban, hogy megvédjék a Földet a kozmikus sugárzástól, a napkitörésektől és a napszéltől.

Az eredetileg két évre tervezett küldetés végül közel hét évig tartott, ami rekordnak számít az ilyen erős sugárzási környezetben működő űreszközök között.

A küldetés során több jelentős felfedezés is született. A szondák például először gyűjtöttek adatokat egy harmadik sugárzási öv kialakulásáról, amely erős naptevékenység idején jelenhet meg.

A küldetés 2019-ben ért véget, amikor a szondák kifogytak az üzemanyagból, és már nem tudták megfelelően a Nap felé irányítani napelemeiket.

A szakemberek korábban úgy számoltak, hogy az űreszköz csak 2034 körül tér vissza a légkörbe. Azonban a jelenlegi intenzív napciklus miatt erősebb lett az úgynevezett űridőjárás, ami megnövelte a légköri fékezőhatást, és így a szonda a vártnál jóval hamarabb kezdett süllyedni.

A küldetés másik tagja, a Van Allen Probe B egyelőre tovább kering a Föld körül, és várhatóan csak a 2030-as években lép majd be a légkörbe.

