Az egész történet akkor indult, amikor Don Pettit, a NASA űrhajósa megosztott egy fotót a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetéről. A képen egy furcsa, fekete „csápokkal” borított, tojásszerű objektum látható — ami első ránézésre tényleg úgy néz ki, mintha valami földönkívüli dolog lenne – írja a DailyStar.
Űrlény vagy csak optikai csalódás? Ez robbantotta fel az internetet
Nem meglepő módon a kép pillanatok alatt bejárta az internetet: rengetegen találgatták, mi lehet ez a furcsa képződmény, és sokan elsőre valami földönkívüli dologra gyanakodtak. A látvány annyira szokatlan volt, hogy rövid idő alatt hatalmas figyelmet kapott, és mindenki a saját elméletét próbálta ráhúzni.
A valóság jóval egyszerűbb – de még így is durva
Bármennyire is hihetetlen, a „csápos űrlény” valójában egy krumpli. Igen — egy egyszerű burgonya.
Pettit elmagyarázta, hogy ez egy saját „űrkert” projekt része volt, amit szabadidejében végzett. A növényt egy improvizált növesztő rendszerben tartotta, ahol tépőzárral rögzítette, hogy ne lebegjen el a súlytalanságban.
A „csápok” pedig nem mások, mint a gyökerek, amelyek gravitáció hiányában minden irányba nőnek. Ez az úgynevezett „növények növekedése súlytalanságban” jelenség — és teljesen normális az űrben.
Miért pont krumpli? Nem véletlen választás
A krumpli nem csak véletlen kísérlet. Az egyik leghatékonyabb növény, ha azt nézzük, mennyi ehető tápanyagot ad a teljes növényi tömeghez képest.
Ezt a témát egyébként már Andy Weir is feldolgozta a The Martian című filmben, ahol a túlélés kulcsa szintén a burgonyatermesztés volt.
A NASA hosszú távú terveiben — például hold- vagy marsküldetéseknél — kulcsszerepet játszhat az „űrbeli növénytermesztés”, ezért ezek a kísérletek kifejezetten fontosak.
Űrlény helyett jövőtechnológia
Bár első ránézésre ijesztőnek tűnt, a „csápos krumpli az űrben” valójában egy fontos lépés az emberiség jövője felé. A növények termesztése az űrben kulcsfontosságú lehet a hosszú távú küldetések során.
A szakértők szerint azonban a növekedés lassabb, mint a Földön, és a gyökerek teljesen másképp viselkednek — ami új kihívásokat jelent.
Közben a NASA már a Holdra készül
A történet külön érdekessége, hogy mindez egy sokkal nagyobb terv része. A NASA jelenleg egy állandó holdbázis kiépítésén dolgozik, amely robotokkal és drónokkal működne.
A következő nagy lépés az Artemis 2 küldetés, amely az első emberes Hold körüli repülés lesz az Apollo-korszak óta.
Néhány nap múlva indul a történelmi űrmisszió
A NASA már javában készül az elmúlt több mint ötven év első legénységes holdi küldetésére. Az Artemis-2 április 1-jén indulhat útnak, miután az űreszközök már kikerültek az indítóállásra, a legénység pedig megkezdte a karantént.
Hamarosan a Holdon élhetünk? Új holdbázist építene a NASA
Új cél került előtérbe az amerikai űrprogramban. A NASA a Hold körül keringő űrállomás helyett inkább a felszínen építene bázist. A terv hét év alatt 20 milliárd dolláros kiadással számol.