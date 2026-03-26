Az egész történet akkor indult, amikor Don Pettit, a NASA űrhajósa megosztott egy fotót a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetéről. A képen egy furcsa, fekete „csápokkal” borított, tojásszerű objektum látható — ami első ránézésre tényleg úgy néz ki, mintha valami földönkívüli dolog lenne – írja a DailyStar.

Egy bizarr, csápokra emlékeztető gyökerekkel rendelkező burgonya lebeg a Nemzetközi Űrállomás belsejében, amely első ránézésre egy űrlényhez hasonló formát idéz.Fotó: NASA

Űrlény vagy csak optikai csalódás? Ez robbantotta fel az internetet

Nem meglepő módon a kép pillanatok alatt bejárta az internetet: rengetegen találgatták, mi lehet ez a furcsa képződmény, és sokan elsőre valami földönkívüli dologra gyanakodtak. A látvány annyira szokatlan volt, hogy rövid idő alatt hatalmas figyelmet kapott, és mindenki a saját elméletét próbálta ráhúzni.

A valóság jóval egyszerűbb – de még így is durva

Bármennyire is hihetetlen, a „csápos űrlény” valójában egy krumpli. Igen — egy egyszerű burgonya.

Pettit elmagyarázta, hogy ez egy saját „űrkert” projekt része volt, amit szabadidejében végzett. A növényt egy improvizált növesztő rendszerben tartotta, ahol tépőzárral rögzítette, hogy ne lebegjen el a súlytalanságban.

A „csápok” pedig nem mások, mint a gyökerek, amelyek gravitáció hiányában minden irányba nőnek. Ez az úgynevezett „növények növekedése súlytalanságban” jelenség — és teljesen normális az űrben.

Miért pont krumpli? Nem véletlen választás

A krumpli nem csak véletlen kísérlet. Az egyik leghatékonyabb növény, ha azt nézzük, mennyi ehető tápanyagot ad a teljes növényi tömeghez képest.

Ezt a témát egyébként már Andy Weir is feldolgozta a The Martian című filmben, ahol a túlélés kulcsa szintén a burgonyatermesztés volt.

A NASA hosszú távú terveiben — például hold- vagy marsküldetéseknél — kulcsszerepet játszhat az „űrbeli növénytermesztés”, ezért ezek a kísérletek kifejezetten fontosak.

Űrlény helyett jövőtechnológia

Bár első ránézésre ijesztőnek tűnt, a „csápos krumpli az űrben” valójában egy fontos lépés az emberiség jövője felé. A növények termesztése az űrben kulcsfontosságú lehet a hosszú távú küldetések során.

A szakértők szerint azonban a növekedés lassabb, mint a Földön, és a gyökerek teljesen másképp viselkednek — ami új kihívásokat jelent.