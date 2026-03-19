Ma ünnepli születésnapját az egykori szexszimbólum, ma már rá sem ismerni a világsztárra

90. születésnapját ünnepli a Golden Globe-díjas svájci színésznő, Ursula Andress. A színésznő örökre beírta magát a filmtörténelembe, amikor a Dr. No egyik legikonikusabb jelenetében kilépett a tengerből, és ezzel a James Bond-filmek egyik legismertebb alakjává vált. Karizmája és természetes eleganciája nemcsak a hatvanas évek szexszimbólumává tette, hanem a mai napig meghatározó popkulturális ikonná is – írja a bluewin.ch.

Ursula Andress Golden Globe-díjas svájci színésznő Fotó: Collection ChristopheL/AFP

Az utóbbi hónapokban Ursula amiatt került a címlapokra, mert lopással vádolta meg néhai menedzserét. A színésznő szerint a tavaly elhunyt pénzügyi tanácsadója, Éric Freymond közel 18 millió frank (kb. 7,5 milliárd forint) összeget sikkasztott el a vagyonából. A világsztár büntetőfeljelentést tett a férfi ellen.

A vádak szerint Freymond a Ursula tudta nélkül 18 millió frankot fektetett be értéktelen részvényekbe és állítólagos műtárgyvásárlásokba. A hatóságok okirat-hamisítás és pénzmosás gyanúja miatt indítottak nyomozást az ügyben.

Örökre beírta magát a filmtörténelembe Ursula Andress ikonikus jelenete

Ursula Andress (Dr. No, 1962) és a csábító Luciana Paluzzi (Thunderball, 1965) egy filmben közösen?! Igen. Az 1970-es évek olasz erotikus vígjátékai közt különösen pikáns darabnak számít Az ápolónő (L'infermiera, 1975), nem csupán a szexuális töltete, hanem a szereposztása miatt is, mivel ebben a frivol komédiában két egykori Bond-lány is meztelenre vetkőzött.