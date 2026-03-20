Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Von der Leyen botrányba keveredett, a lemondását követelik tőle

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb politikai vita robbant ki az Európai Unió csúcsvezetése körül. Ursula von der Leyen komoly bírálatok kereszttüzébe került, miután egy európai parlamenti képviselő szerint beavatkozhatott egy tagállami választási folyamatba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vádak szerint Ursula von der Leyen elveszítette politikai legitimitását, és egyes hangok már a lemondását is követelik.

European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a joint debate on the preparation of the European Council meeting on March 19 and 20, 2026 and on the US-Israeli war on Iran, at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on March 11, 2026. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen az Európai Bizottság élén komoly politikai kritikák kereszttüzébe került.
Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Miért került Ursula von der Leyen a botrány középpontjába?

A kritikák szerint Ursula von der Leyen és köre olyan eszközöket használhat, amelyek befolyásolhatják a politikai folyamatokat, köztük választásokat is.

Az állításokat egy lengyel európai parlamenti képviselő fogalmazta meg, aki szerint az Európai Bizottság vezetése túllépte hatáskörét, és ezzel súlyos demokratikus kérdéseket vetett fel.

A politikus élesen bírálta az uniós intézményeket, és azt állította, hogy a jelenlegi működés sértheti a tagállamok szuverenitását.

Valóban lemondásra kényszerülhet Ursula von der Leyen?

A Ursula von der Leyen körüli vita egyelőre politikai állásfoglalások szintjén zajlik, és nem jelent automatikus következményeket.

Ugyanakkor a nyilatkozatok jól mutatják, hogy az Európai Unión belül is egyre élesebb nézetkülönbségek alakulnak ki a hatáskörök és a politikai befolyás kérdésében.

A háttérben az is feszültséget okoz, hogy egyes uniós vezetők különböző eszközöket fontolgatnak Magyarországgal szemben, ami tovább mélyítheti a vitákat a tagállamok és Brüsszel között.

A kritikák egyik központi eleme, hogy Ursula von der Leyen szerepet játszhatott olyan intézkedésekben, amelyek hatással lehetnek a magyar választásokra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!