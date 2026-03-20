Von der Leyen botrányba keveredett, a lemondását követelik tőle

A vádak szerint Ursula von der Leyen elveszítette politikai legitimitását, és egyes hangok már a lemondását is követelik.

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság élén komoly politikai kritikák kereszttüzébe került.

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Miért került Ursula von der Leyen a botrány középpontjába?

A kritikák szerint Ursula von der Leyen és köre olyan eszközöket használhat, amelyek befolyásolhatják a politikai folyamatokat, köztük választásokat is.

Az állításokat egy lengyel európai parlamenti képviselő fogalmazta meg, aki szerint az Európai Bizottság vezetése túllépte hatáskörét, és ezzel súlyos demokratikus kérdéseket vetett fel.

A politikus élesen bírálta az uniós intézményeket, és azt állította, hogy a jelenlegi működés sértheti a tagállamok szuverenitását.

Valóban lemondásra kényszerülhet Ursula von der Leyen?

A Ursula von der Leyen körüli vita egyelőre politikai állásfoglalások szintjén zajlik, és nem jelent automatikus következményeket.

Ugyanakkor a nyilatkozatok jól mutatják, hogy az Európai Unión belül is egyre élesebb nézetkülönbségek alakulnak ki a hatáskörök és a politikai befolyás kérdésében.

A háttérben az is feszültséget okoz, hogy egyes uniós vezetők különböző eszközöket fontolgatnak Magyarországgal szemben, ami tovább mélyítheti a vitákat a tagállamok és Brüsszel között.