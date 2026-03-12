Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője éles kritikát fogalmazott meg Ursula von der Leyennel szemben, és a közösségi médiában „a gazdaság gyilkosának” nevezte az Európai Bizottság elnökét.
Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője, Kirill Dmitriev „a gazdaság gyilkosának” nevezte az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyen. A kijelentést az X közösségi oldalon tette közzé.
Orosz befektetési vezető nekiment Ursula von der Leyennek
„Ursula, a gazdaság gyilkosa” – írta Dmitrijev bírálatként.
Az orosz alap vezetője ezzel az amerikai közgazdász, Jeffrey Sachs véleményére reagált, amelyet a blogger és európai parlamenti képviselő, Fidias Panayiotou interjújában fogalmazott meg az Európai Bizottság elnökének politikájáról.
