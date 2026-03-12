„Gyilkos” – keményen helyretették Ursula von der Leyent

Hírlevél
Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője éles kritikát fogalmazott meg Ursula von der Leyennel szemben, és a közösségi médiában „a gazdaság gyilkosának” nevezte az Európai Bizottság elnökét.
ursula von der leyengazdaságeurópai bizottság

Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője, Kirill Dmitriev „a gazdaság gyilkosának” nevezte az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyen. A kijelentést az X közösségi oldalon tette közzé.

ursula von der leyen
Ursula von der Leyen. Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA

Orosz befektetési vezető nekiment Ursula von der Leyennek

„Ursula, a gazdaság gyilkosa” – írta Dmitrijev bírálatként.

Az orosz alap vezetője ezzel az amerikai közgazdász, Jeffrey Sachs véleményére reagált, amelyet a blogger és európai parlamenti képviselő, Fidias Panayiotou interjújában fogalmazott meg az Európai Bizottság elnökének politikájáról.

 

