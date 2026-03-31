Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor bemutatja, mi a különbség a védett ár és a tiszás ár között – videó 

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Ursula von dr Leyen

Ursula von der Leyent talán még soha nem alázták meg ennyire

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Bizottság kettős mércét alkalmaz, Ukrajnát részesíti előnyben az európai uniós tagállamok kárára, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök pedig megegyezhetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel abban, hogy az uniós vizsgálócsoportnak nem engedik meg a Barátság kőolajvezeték állapotának helyszíni vizsgálatát – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Pozsonyban hétfőn.
Robert Fico ezekkel a szavakkal az Európai Bizottság Pozsonynak küldött hivatalos levelére reagált, amelyben a Szlovákia által a dízelüzemanyagra bevezetett korlátozások, konkrétan a külföldiek számára érvényesített külön árszabás visszavonását követeli.

European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a joint debate on the preparation of the European Council meeting on March 19 and 20, 2026 and on the US-Israeli war on Iran, at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on March 11, 2026. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen komoly politikai kritikák kereszttüzébe került.
Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

A szlovák miniszterelnök azt, hogy a brüsszeli bizottság magának tulajdonítja a jogot, hogy Pozsony intézkedését visszájára fordítsa, felháborítónak nevezte és rámutatott: a bizottság kettős mércét alkalmaz, és egyértelmű példáját adta annak, hogy Ukrajna érdekeit részesíti előnyben egy uniós tagállam kárára.

"Ez Szlovákia és Magyarország, de egész Közép-Európa gazdasági érdekeinek megkárosítása, mert ha a Barátság kőolajvezeték működne, nem lennének ilyen problémáink" emelte ki Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség is idézte.

A szlovák miniszterelnök bírálta Ursula von der Leyent amiatt is, hogy nem képes rákényszeríteni Zelenszkijt arra, hogy megengedje az uniós vizsgálócsoportnak, hogy helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Már tényleg senki sem veszi önt komolyan, hogyhogy nem képes elintézni azt sem, hogy a vizsgálócsoport három vagy négy embere odamehessen megnézni a kőolajvezetéket? Vagy szándékosan, Zelenszkij elnökkel való megegyezés alapján csinálja ezt?Én kimondom: meggyőződésem, hogy megegyezett Zelenszkij elnökkel ebben az eljárásban" hangsúlyozta Robert Fico, aki bírálta azt is, hogy az Ukrajnába küldött uniós vizsgálócsoportban nincs képviselve sem Szlovákia, sem Magyarország, tehát a fennálló helyzetben leginkább érintett tagállamok.

A szlovák miniszterelnök hangot adott azon nézetének is, hogy az Európai Bizottság az ügyben tanúsított hozzáállásával a szlovákiai politikai küzdelmet is befolyásolni igyekszik, arra számítva, hogy egy olyan helyzetet teremthet, amely árthat a jelenlegi kormánynak a jövőre esedékes választások előtt.

Ha az Európai Bizottság arra számít, hogy olyan gazdasági és szociális helyzetet tud teremteni Szlovákiában, amely megkárosíthatná ezt a kormányt a következő választások előtt, akkor tudniuk kell, hogy természetesen védekezni fogunk egy ilyen elképzeléssel szemben, és mindent megteszünk azért, hogy ez ne így legyen

szögezte le Robert Fico. Hozzátette: a pozsonyi kormány nem fog egyetérteni Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásával sem. A Barátság kőolajvezeték leállítása miatt Szlovákiában februárban kőolaj-szükséghelyzetet, illetve néhány hete a dízelüzemanyagra vonatkozó korlátozásokat is be kellett bevezetni.
 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!