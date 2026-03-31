Ursula von der Leyent talán még soha nem alázták meg ennyire

Robert Fico ezekkel a szavakkal az Európai Bizottság Pozsonynak küldött hivatalos levelére reagált, amelyben a Szlovákia által a dízelüzemanyagra bevezetett korlátozások, konkrétan a külföldiek számára érvényesített külön árszabás visszavonását követeli.

Ursula von der Leyen komoly politikai kritikák kereszttüzébe került.

A szlovák miniszterelnök azt, hogy a brüsszeli bizottság magának tulajdonítja a jogot, hogy Pozsony intézkedését visszájára fordítsa, felháborítónak nevezte és rámutatott: a bizottság kettős mércét alkalmaz, és egyértelmű példáját adta annak, hogy Ukrajna érdekeit részesíti előnyben egy uniós tagállam kárára.

"Ez Szlovákia és Magyarország, de egész Közép-Európa gazdasági érdekeinek megkárosítása, mert ha a Barátság kőolajvezeték működne, nem lennének ilyen problémáink" – emelte ki Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség is idézte.

A szlovák miniszterelnök bírálta Ursula von der Leyent amiatt is, hogy nem képes rákényszeríteni Zelenszkijt arra, hogy megengedje az uniós vizsgálócsoportnak, hogy helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát.

Már tényleg senki sem veszi önt komolyan, hogyhogy nem képes elintézni azt sem, hogy a vizsgálócsoport három vagy négy embere odamehessen megnézni a kőolajvezetéket? Vagy szándékosan, Zelenszkij elnökkel való megegyezés alapján csinálja ezt?Én kimondom: meggyőződésem, hogy megegyezett Zelenszkij elnökkel ebben az eljárásban" – hangsúlyozta Robert Fico, aki bírálta azt is, hogy az Ukrajnába küldött uniós vizsgálócsoportban nincs képviselve sem Szlovákia, sem Magyarország, tehát a fennálló helyzetben leginkább érintett tagállamok.

A szlovák miniszterelnök hangot adott azon nézetének is, hogy az Európai Bizottság az ügyben tanúsított hozzáállásával a szlovákiai politikai küzdelmet is befolyásolni igyekszik, arra számítva, hogy egy olyan helyzetet teremthet, amely árthat a jelenlegi kormánynak a jövőre esedékes választások előtt.

Ha az Európai Bizottság arra számít, hogy olyan gazdasági és szociális helyzetet tud teremteni Szlovákiában, amely megkárosíthatná ezt a kormányt a következő választások előtt, akkor tudniuk kell, hogy természetesen védekezni fogunk egy ilyen elképzeléssel szemben, és mindent megteszünk azért, hogy ez ne így legyen

– szögezte le Robert Fico. Hozzátette: a pozsonyi kormány nem fog egyetérteni Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásával sem. A Barátság kőolajvezeték leállítása miatt Szlovákiában februárban kőolaj-szükséghelyzetet, illetve néhány hete a dízelüzemanyagra vonatkozó korlátozásokat is be kellett bevezetni.





