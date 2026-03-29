Vakbélgyulladás: ha ezt a tünetet érzi, ne feküdjön vissza – azonnal lépni kell

A vakbélgyulladás — orvosi nevén appendicitis — valójában a féregnyúlvány gyulladása. Ha ez az apró bélszakasz elzáródik, a benne felgyülemlő váladék miatt a baktériumok gyorsan elszaporodhatnak, ami gyulladást okoz. Az orvosok szerint a vakbélgyulladás tünetei közül több is nagyon jellegzetes, mégis sokan túl későn veszik komolyan őket – írja a Focus.

A vakbélgyulladás egyik leggyakoribb jele a fokozódó jobb alhasi fájdalom — ha láz, hányinger vagy hányás is jelentkezik, azonnal orvoshoz kell fordulni

A vakbélgyulladás tünetei, amelyeket komolyan kell venni

Az egyik legfontosabb jel a hirtelen jelentkező, erős hasi fájdalom. Ez gyakran a köldök környékén indul, majd később áthúzódik a jobb oldalra, és kifejezett jobb alhasi fájdalom alakulhat ki.

A panaszokhoz gyakran társul hányinger is, amely sokaknál az első ijesztő jel. Ezt láz, hányás és étvágytalanság is kísérheti, vagyis több olyan tünet jelentkezik egyszerre, amely már nem egy egyszerű gyomorrontásra utal.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha felmerül a vakbélgyulladás gyanúja, a legfontosabb kérdés az, hogy mikor kell orvoshoz fordulni. A válasz egyszerű: azonnal, amint a fájdalom erősödik, a jobb alhasra húzódik, vagy láz, hányás és rossz közérzet jelentkezik. Kezeletlen esetben ugyanis súlyos szövődmény, akár átfúródás is kialakulhat.

Enyhébb panaszoknál a pihenés, a kímélő étrend és a megfelelő folyadékbevitel segíthet, de heveny gyulladás esetén sokszor gyors műtétre van szükség. Éppen ezért a vakbélgyulladás jelei esetén nem szabad otthon kivárni.

Sokáig felesleges evolúciós maradványnak tartották a kis nyúlványt, amelynek nincs valódi funkciója az emberi szervezetben. Új kutatások azonban azt mutatják, hogy a vakbél az evolúció során többször is egymástól függetlenül kialakult különböző emlősökben, és fontosabb az immunrendszernek, mint eddig gondolták.

Egyre több fiatalnál diagnosztizálnak olyan betegségeket, amelyek korábban csak idősebbekre voltak jellemzők. A vakbélrák előfordulása különösen gyors növekedést mutat a harminc év alatti korosztályban. Ennek pontos okai egyelőre nem ismertek.