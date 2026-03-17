Túl szép vagy túl orosz? Döbbenetes kulisszatitkokról beszélt a dögös szépségkirálynő

Valentina Alekszejeva az egyik legismertebb orosz szépségkirálynő lett azután, hogy bekerült a Miss Universe top 12 mezőnyébe, megnyerte a Miss BRICS versenyt, valamint elhódította a Miss Russia 2024 címet is. A 19 éves lány azonban úgy véli, nem a kifutó a legfontosabb terepe, inkább a gyógyításban szeretne kiteljesedni – írja a Lenta.

Valentina Alekszejeva szerint a Miss Universe versenyen háttérbe szorították orosz versenyzőként Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Valentina Alekszejeva szerint háttérbe szorították a Miss Universe versenyen

A fiatal szépségkirálynő szerint a Miss Universe szépségverseny messze nem azt az élményt nyújtotta neki, amit előzetesen remélt. Állítása szerint orosz versenyzőként érezhetően háttérbe szorították, alig szerepelt a verseny közösségi médiás felületein, és több eseményre sem hívták meg. Úgy fogalmazott, hogy ott testközelből tapasztalta meg az „eltörlés kultúrájának” működését, és az egész verseny kellemetlen emléket hagyott benne.

Ezzel szemben a Miss BRICS győztes élményeiről már teljesen más hangnemben beszélt. Elmondása szerint azon a rendezvényen valódi érdeklődést, melegséget és nyitottságot érzett, ráadásul szoros barátságok is születtek közte és a többi induló között. Különösen közel került a fehérorosz versenyzőhöz, valamint ahhoz a fiatalabb orosz indulóhoz, akit szinte a saját húgaként kezdett el óvni.

Valentina Alekszejeva szerint az orvosi pálya fontosabb a hírnévnél

Valentina Alekszejeva azt is hangsúlyozta, hogy az egyetemen nem szépségkirálynőként, hanem jövőbeli orvosként tekint magára. Kifejezetten ügyel arra, hogy a tanulmányai során ne a címeiről és a győzelmeiről beszéljen, mert számára az egyetem egy szinte szent közeg, ahol kizárólag a tudás és az emberek megmentésének vágya számít.

Azt sem bánja, ha néhány évfolyamtársa a háta mögött suttog róla. Szerinte aki sikeres akar lenni, annak előre kell néznie, nem pedig mások véleményét figyelnie. Úgy látja, a mai szépségversenyek már nem pusztán a külsőről szólnak, hanem olyan platformok, ahol humanitárius ügyekről és fontos társadalmi kérdésekről is lehet beszélni.

Valentina Alekszejeva bevallotta, hogy a két világ összehangolása — a modellkarrier és az orvosi egyetem — elképesztően nehéz feladat. Voltak pillanatok, amikor úgy érezte, választania kellene a reflektorfény és a hivatás között. Végül azonban arra jutott, hogy számára nem az egyik vagy a másik út a megoldás, hanem az, hogy megtanulja együtt vinni a kettőt.