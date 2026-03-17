Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kéri László azt szeretné, ha Zelenszkij lenne Magyarország miniszterelnöke

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 642,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -47,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 699,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -84,1 Ft

Túl szép vagy túl orosz? Döbbenetes kulisszatitkokról beszélt a dögös szépségkirálynő

58 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Valentina Alekszejeva nemcsak a szépségversenyek világában ért el látványos sikereket, hanem az egyetemi padban is komoly célokért küzd.Valentina Alekszejeva most arról beszélt, hogy a Miss Universe pageant alatt szerinte tudatosan háttérbe szorították, miközben ő továbbra is azon dolgozik, hogy egyszer orvos lehessen.
Valentina Alekszejeva az egyik legismertebb orosz szépségkirálynő lett azután, hogy bekerült a Miss Universe top 12 mezőnyébe, megnyerte a Miss BRICS versenyt, valamint elhódította a Miss Russia 2024 címet is. A 19 éves lány azonban úgy véli, nem a kifutó a legfontosabb terepe, inkább a gyógyításban szeretne kiteljesedni – írja a Lenta.

Valentina Alekszejeva szerint a Miss Universe versenyen háttérbe szorították orosz versenyzőként Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Valentina Alekszejeva szerint háttérbe szorították a Miss Universe versenyen

A fiatal szépségkirálynő szerint a Miss Universe szépségverseny messze nem azt az élményt nyújtotta neki, amit előzetesen remélt. Állítása szerint orosz versenyzőként érezhetően háttérbe szorították, alig szerepelt a verseny közösségi médiás felületein, és több eseményre sem hívták meg. Úgy fogalmazott, hogy ott testközelből tapasztalta meg az „eltörlés kultúrájának” működését, és az egész verseny kellemetlen emléket hagyott benne.

Ezzel szemben a Miss BRICS győztes élményeiről már teljesen más hangnemben beszélt. Elmondása szerint azon a rendezvényen valódi érdeklődést, melegséget és nyitottságot érzett, ráadásul szoros barátságok is születtek közte és a többi induló között. Különösen közel került a fehérorosz versenyzőhöz, valamint ahhoz a fiatalabb orosz indulóhoz, akit szinte a saját húgaként kezdett el óvni.

Valentina Alekszejeva szerint az orvosi pálya fontosabb a hírnévnél

Valentina Alekszejeva azt is hangsúlyozta, hogy az egyetemen nem szépségkirálynőként, hanem jövőbeli orvosként tekint magára. Kifejezetten ügyel arra, hogy a tanulmányai során ne a címeiről és a győzelmeiről beszéljen, mert számára az egyetem egy szinte szent közeg, ahol kizárólag a tudás és az emberek megmentésének vágya számít.

Azt sem bánja, ha néhány évfolyamtársa a háta mögött suttog róla. Szerinte aki sikeres akar lenni, annak előre kell néznie, nem pedig mások véleményét figyelnie. Úgy látja, a mai szépségversenyek már nem pusztán a külsőről szólnak, hanem olyan platformok, ahol humanitárius ügyekről és fontos társadalmi kérdésekről is lehet beszélni.

Valentina Alekszejeva bevallotta, hogy a két világ összehangolása — a modellkarrier és az orvosi egyetem — elképesztően nehéz feladat. Voltak pillanatok, amikor úgy érezte, választania kellene a reflektorfény és a hivatás között. Végül azonban arra jutott, hogy számára nem az egyik vagy a másik út a megoldás, hanem az, hogy megtanulja együtt vinni a kettőt.

Nem bír leállni gigamellei mutogatásával Oroszország legszebb nője - szexi képek

Valentina Alekszejeva 18 évesen nyerte meg a Miss Oroszország szépségversenyt és nem csak elragadóan gyönyörű, hanem okos is, hiszen orvostanhallgató a moszkvai Pirogov Egyetemen. Követői nagy örömére imádja mutogatni tökéletes testét, nincs olyan férfi, aki ne vadulna meg a csinos hölgy láttán. Nézze meg a képeit!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!