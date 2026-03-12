Döbbenetes fogás a határon: extrém bankjegyet akarta átcsempészni

A svájci határőrség a teherforgalmi területen ellenőrzött egy négyfős csoportot, amelynek tagjai különböző országokból érkeztek: egy 55 éves svájci nő, egy 53 éves ausztrál férfi, egy 54 éves szenegáli férfi és egy 54 éves svéd állampolgár. A svéd férfinál a vámosok egy rendkívül szokatlan bankjegyet találtak: a címlet szerint 100 kvintillió zimbabwei dollárt ért. Ez számokkal leírva így néz ki: 100 000 000 000 000 000 000. A bankjegyen ráadásul az is szerepelt, hogy „24 karátos arany”. Ez már önmagában is gyanús volt a hatóságoknak, írja a Bild.

A vámosok ilyen 100 kvintillió zimbabwei dolláros hamis címleteket találtak egy svéd férfinál – Fotó: ebay.co.uk

Megsemmisítették a hamis pénzt a vámosok

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfinál egy raktárjegy is volt két ládáról. A dokumentum szerint mindkét ládában 1000 darab ilyen hatalmas címletű bankjegy lapult. A pénzt szakértők vizsgálták meg, és hamar kiderült: az egész csalás. A bankjegyek valójában műanyagból készültek, és csak alumíniummal voltak bevonva – az ígért aranynak nyoma sem volt.

A hatóságok az összes hamis bankjegyet megsemmisítették. A svéd férfit több ezer svájci frank pénzbírságra ítélték – természetesen valódi pénzben.

Még ha igazi lett volna, akkor sem ér sokat

Az ügy azért is különösen érdekes, mert a történetnek van valós történelmi háttere. Zimbabwéban 2007 és 2009 között brutális hiperinfláció pusztított. A pénz értéke annyira gyorsan zuhant, hogy az ország egyre nagyobb címletű bankjegyeket nyomtatott. A legnagyobb valódi bankjegy 100 milliárd zimbabwei dolláros volt – ez „csak” 11 nullát jelentett. Még ez az összeg sem ért sokat: az infláció csúcsán egy ilyen bankjegyért sokszor még egy buszjegyet vagy két vekni kenyeret sem lehetett venni. A zimbabwei dollárt végül 2009-ben kivonták a forgalomból, és ma már sehol sem lehet hivatalosan beváltani.

Az igazi bankjegyek ma már inkább kuriózumok. A gyűjtők 50-100 eurót (19-38 ezer forint) is hajlandók fizetni egy-egy eredeti darabért – de természetesen csak akkor, ha az valódi. A svéd férfi „100 kvintilliós” bankjegyei azonban nem értek ennyit sem.

