Kiderült, mikor jön Magyarországra J. D. Vance – Orbán Viktorral találkozik

J. D. Vance amerikai alelnök várhatóan április 7–8-án látogat Budapestre, hogy találkozzon Orbán Viktorral.

J. D. Vance Magyarországra jöhet. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A látogatás időpontját egy amerikai külügyi távirat részletezte, amelyhez a Politico jutott hozzá. A dokumentum címe: „Magyarország: Háttéranyag Vance alelnök április 7–8-i budapesti látogatásához”.

A látogatást hivatalosan még nem erősítették meg, az ehhez hasonló utazások részletei az utolsó pillanatig változhatnak, viszont ha megvalósul, Vance lesz a legmagasabb rangú amerikai vezető, aki 2006 óta Magyarországra látogat – akkor George W. Bush járt az országban.

A dokumentum szerint a Donald Trump és Orbán Viktor közötti szoros kapcsolat új szintre emelte a kétoldalú viszonyt, amelyet „új aranykorként” jellemeznek, különösen a védelem, gazdaság és energia területén.

A szöveg kitér arra is, hogy Washington és Budapest együtt kíván fellépni az általuk fenyegetésnek tartott jelenségek, például a tömeges migráció ellen.

A háttéranyag szerint Vance látogatása azt üzeni, hogy az Egyesült Államok elkötelezett Magyarország mellett, és fontosnak tartja, hogy az ország stabil szövetséges maradjon a nyugati világban.