Elképesztő, mi bújt el a reptéri boltban – videó

A hobarti repülőtér üzletében egy oposszum bújt meg a plüssállatok között. A váratlan vendég a kenguru-, koala- és hangyászsünfigurák között ült, és első pillantásra szinte beleolvadt a kínálatba – írja a Daily Mail.

A váratlan vendég otthonosan mozgott a hobarti repülőtéren (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Gyorsan népszerű lett a váratlan vendég

Egy meglepett vásárló videóra vette a jelenetet, amelyet később a repülőtér közösségi oldalán is megosztottak. A felvételhez azt a kérdést fűzték: „Meg tudja találni az imposztort?”

A reptér közlése szerint az állat ügyesen talált magának búvóhelyet az üzletben, azonban végül biztonságosan eltávolították a terminálból, és a helyszínt is kitakarították.

A felvétel gyorsan népszerű lett az interneten, a kommentelők pedig humorosan reagáltak a különös esetre. Volt, aki azt írta: „Annyira élethűek a plüssök, én azt kérem”, míg mások azon viccelődtek, hogyan juthatott be az állat a biztonsági ellenőrzésen.

A repülőtér egy hozzászólásra reagálva azt írta: „Bedobta a kulcsait a tálcába.”

Bár egyesek aggódtak az állat miatt, a reptér megnyugtatta a közönséget: az oposszum nyugodtnak tűnt, és láthatóan jól érezte magát a plüssfigurák között.

