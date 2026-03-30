Sokan nem veszik komolyan, pedig ezek a panaszok akár vastagbélrákra is utalhatnak

A vastagbélrák kapcsán több szakértő is kiemeli, hogy két panaszt semmiképp sem szabad félvállról venni: a székletben megjelenő vért és a tartós hasi fájdalmat. Ezek nem mindig jelentenek daganatot, de olyan tünetek, amelyekkel érdemes mielőbb orvoshoz fordulni, különösen akkor, ha visszatérően jelentkeznek vagy hetek óta fennállnak – hívja fel a figyelmet a Focus Online.

A vastagbélrák korai jelei sokszor nem egyértelműek (illusztráció)

Fotó: brgfx / Freepik

Vér a székletben vagy vérzés a végbélből

Lehet élénkpiros vagy sötétebb is, és sokan aranyérnek tulajdonítják, pedig ezt mindig érdemes kivizsgáltatni.

Tartós hasi fájdalom vagy diszkomfort

Nyomásérzés, puffadás, teltségérzet vagy görcsös fájdalom is jelezhet problémát, főleg ha nem múlik.

Vannak kevésbé feltűnő jelek is

A szakmai tájékoztatók szerint a vastagbélrák tünete lehet még:

megváltozott székelési szokás

visszatérő hasmenés vagy székrekedés

puffadás

indokolatlan fogyás

fáradtság, kimerültség

rossz közérzet.

A szűrés életet menthet

Magyarországon a szervezett vastagbélszűrés az 50 és 70 év közötti, tünetmentes nőket és férfiakat érinti, és kétévente javasolt.

Az NNGYK szerint a korai felismerés azért kulcsfontosságú, mert az elváltozások időben kiszűrhetők, így a betegség jó eséllyel megelőzhető vagy eredményesen kezelhető.

A vastagbélrák nem csak idősebb korban lehet veszélyes, és éppen azért kell komolyan venni, mert a tünetei sokszor hétköznapinak tűnnek. Ha vér jelenik meg a székletben, megváltozik a székelés rendje, vagy tartós hasi panasz jelentkezik, nem érdemes halogatni a kivizsgálást.