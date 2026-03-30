Sokan nem veszik komolyan, pedig ezek a panaszok akár vastagbélrákra is utalhatnak

A vastagbélrák kapcsán több szakértő is kiemeli, hogy két panaszt semmiképp sem szabad félvállról venni: a székletben megjelenő vért és a tartós hasi fájdalmat. Ezek nem mindig jelentenek daganatot, de olyan tünetek, amelyekkel érdemes mielőbb orvoshoz fordulni, különösen akkor, ha visszatérően jelentkeznek vagy hetek óta fennállnak – hívja fel a figyelmet a Focus Online.
Vastagbélrák: Erre a két tünetre érdemes nagyon figyelni
- Vér a székletben vagy vérzés a végbélből
Lehet élénkpiros vagy sötétebb is, és sokan aranyérnek tulajdonítják, pedig ezt mindig érdemes kivizsgáltatni.
- Tartós hasi fájdalom vagy diszkomfort
Nyomásérzés, puffadás, teltségérzet vagy görcsös fájdalom is jelezhet problémát, főleg ha nem múlik.
Vannak kevésbé feltűnő jelek is
A szakmai tájékoztatók szerint a vastagbélrák tünete lehet még:
- megváltozott székelési szokás
- visszatérő hasmenés vagy székrekedés
- puffadás
- indokolatlan fogyás
- fáradtság, kimerültség
- rossz közérzet.
A szűrés életet menthet
Magyarországon a szervezett vastagbélszűrés az 50 és 70 év közötti, tünetmentes nőket és férfiakat érinti, és kétévente javasolt.
Az NNGYK szerint a korai felismerés azért kulcsfontosságú, mert az elváltozások időben kiszűrhetők, így a betegség jó eséllyel megelőzhető vagy eredményesen kezelhető.
A vastagbélrák nem csak idősebb korban lehet veszélyes, és éppen azért kell komolyan venni, mert a tünetei sokszor hétköznapinak tűnnek. Ha vér jelenik meg a székletben, megváltozik a székelés rendje, vagy tartós hasi panasz jelentkezik, nem érdemes halogatni a kivizsgálást.
Ez is érdekelheti:
Megvan a rák kikapcsoló gombja: így állítható le végleg a daganat
A Monash Egyetem és a Harvard Egyetem kutatói jelentős előrelépést értek el a daganatos betegségek mechanizmusának megértésében. A rákgének kikapcsolása egy újonnan felfedezett eljárás révén végleges megoldást kínálhat a sejtek kontrollálatlan növekedésére. A felfedezés ígéretes lehetőséget jelent az agresszív leukémia és más daganattípusok hatékonyabb, a betegek számára kíméletesebb gyógyítására.
Munkahelyi fáradtságnak hitte – végül belehalt a betegségbe
Sokan legyintenek a kimerültségre és a furcsa fájdalmakra, pedig néha komolyabb probléma is meghúzódhat a háttérben. A munkahelyi fáradtság most egy szomorú történet miatt került a figyelem középpontjába, miután egy fiatal tajvani influenszer kezdetben a túlterheltség számlájára írta a tüneteit.