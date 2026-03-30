Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

rák

Sokan nem veszik komolyan, pedig ezek a panaszok akár vastagbélrákra is utalhatnak

41 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokáig alattomosan, feltűnés nélkül alakulhat ki, ezért a figyelmeztető jeleket különösen fontos időben észrevenni. A vastagbélrák egyik legnagyobb veszélye, hogy a korai tünetei gyakran nem egyértelműek, pedig a korai felismerés jelentősen javítja a gyógyulás esélyét.
rákegészségvastagbélrák

A vastagbélrák kapcsán több szakértő is kiemeli, hogy két panaszt semmiképp sem szabad félvállról venni: a székletben megjelenő vért és a tartós hasi fájdalmat. Ezek nem mindig jelentenek daganatot, de olyan tünetek, amelyekkel érdemes mielőbb orvoshoz fordulni, különösen akkor, ha visszatérően jelentkeznek vagy hetek óta fennállnak – hívja fel a figyelmet a Focus Online.

A vastagbélrák korai jelei sokszor nem egyértelműek (illusztráció)
Fotó: brgfx / Freepik

Vastagbélrák: Erre a két tünetre érdemes nagyon figyelni

  • Vér a székletben vagy vérzés a végbélből
    Lehet élénkpiros vagy sötétebb is, és sokan aranyérnek tulajdonítják, pedig ezt mindig érdemes kivizsgáltatni. 
  • Tartós hasi fájdalom vagy diszkomfort
    Nyomásérzés, puffadás, teltségérzet vagy görcsös fájdalom is jelezhet problémát, főleg ha nem múlik. 

Vannak kevésbé feltűnő jelek is

A szakmai tájékoztatók szerint a vastagbélrák tünete lehet még:

  • megváltozott székelési szokás
  • visszatérő hasmenés vagy székrekedés
  • puffadás
  • indokolatlan fogyás
  • fáradtság, kimerültség
  • rossz közérzet. 

A szűrés életet menthet

Magyarországon a szervezett vastagbélszűrés az 50 és 70 év közötti, tünetmentes nőket és férfiakat érinti, és kétévente javasolt. 

Az NNGYK szerint a korai felismerés azért kulcsfontosságú, mert az elváltozások időben kiszűrhetők, így a betegség jó eséllyel megelőzhető vagy eredményesen kezelhető.

A vastagbélrák nem csak idősebb korban lehet veszélyes, és éppen azért kell komolyan venni, mert a tünetei sokszor hétköznapinak tűnnek. Ha vér jelenik meg a székletben, megváltozik a székelés rendje, vagy tartós hasi panasz jelentkezik, nem érdemes halogatni a kivizsgálást.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!