Végzetes iskolai verekedés: meghalt egy 12 éves diák

Egy verekedés végzetes tragédiába torkollott Villa Ricában: a 12 éves Jada West rögtön az iskolabuszról leszállva összetűzésbe keveredett egy másik diákkal, és a helyszínen összeesett. A kislányt azonnal kórházba szállították, de néhány nappal később életét vesztette – írja a People.

Új diák volt az iskolában a verekedés 12 éves áldozata – Fotó: Unsplash

12 éves lány halt meg iskolai verekedés után

Jada West januárban kezdett új diákként a Mason Creek Középiskolában, ahol a szülei szerint már korábban is zaklatás érte. A végzetes konfliktus az iskolabuszon kezdődött, majd az utcán folytatódott: a lányok egymásnak estek a földön, miközben más gyerekek is voltak körülöttük.

A verekedés után Jada hazafelé indult, de útközben összeesett.

Egy barátja azonnal hazarohant segítségért, és a kislányt kórházba szállították, ahol kómába esett, és három nappal később meghalt.

A rendőrség és a Douglas Megyei Ügyészség a verekedés körülményeit vizsgálja. Az iskola hangsúlyozta, hogy az eset nem az intézmény területén vagy tanítási időben történt, és részvétét fejezte ki a családnak. A hozzátartozók értetlenül állnak a tragikus események előtt, mivel az állítólagos elkövető nem abba az iskolába jár, amelynek iskolabuszán utazott.

