Elromlott a mosdó a vonaton, óriási verekedés lett a vége

A beszámolók szerint egy 37 éves nő azért kezdett dühöngeni, mert a vonat mellékhelyisége nem működött. A helyzet gyorsan abszurd fordulatot vett: az utas végül az első osztályú fülkében próbálta elvégezni a dolgát. Amikor egy jegyvizsgáló közbelépett, hogy megakadályozza ezt, a nő agresszíven reagált. Az eset végül verekedésbe torkollt - írja a Bild.

Verekedésbe torkollott az ügy. A kép illusztráció. Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto



Nem működött a mosdó, ezért verekedésbe kezdett

A konfliktus során a nő rátámadt az 53 éves vasúti alkalmazottra: haját húzta, és megpróbálta megharapni. A jelenlévő utasok végül közbeléptek, és sikerült szétválasztaniuk a feleket, megelőzve a súlyosabb sérüléseket. A rendőrség a Vaihingen an der Enz állomáson intézkedett. A nőt igazoltatták, majd egészségi állapota miatt kórházba szállították. A hatóságok szerint mentális problémák állhattak a viselkedése mögött.

A megtámadott vasúti dolgozó a történtek után fejfájásra panaszkodott, és nem tudta folytatni a munkáját.

Az ügyben testi sértés gyanújával indult vizsgálat.

Weil eine Frau nicht ins 1.-Klasse-Abteil kacken durfte, griff sie eine Bahnmitarbeiterin an, zerrte an ihren Haaren und wollte zubeißen.



Das Klo war kaputt! Was hätte die arme Frau denn sonst machen sollen?! 🤷🏼‍♀️😂https://t.co/bwSUAcyKTO pic.twitter.com/FuRpQCOtCg — 🇩🇪LilitThyra🩶 (@LilitThyra) March 31, 2026

Az eset ismét ráirányítja a figyelmet a vasúti dolgozókat érő erőszakos cselekmények növekvő számára. A közelmúltban egy tragikus támadás is történt, amikor egy jegyvizsgáló életét vesztette egy brutális incidensben Rajna-Vidék–Pfalz tartományban. Szakmai szervezetek szerint sürgős intézkedésekre van szükség a vasúti biztonság megerősítésére és a személyzet védelmére. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy hatalmas verekedés lett egy eldobott szendvics miatt.