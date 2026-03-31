Elromlott a mosdó a vonaton, óriási verekedés lett a vége

Szokatlan és erőszakba torkolló incidens történt egy Stuttgart felé tartó regionális járaton, amikor egy utas a meghibásodott mosdó miatt elvesztette önuralmát, és a személyzet egyik tagjára támadt. Az eset végül verekedésig fajult.
A beszámolók szerint egy 37 éves nő azért kezdett dühöngeni, mert a vonat mellékhelyisége nem működött. A helyzet gyorsan abszurd fordulatot vett: az utas végül az első osztályú fülkében próbálta elvégezni a dolgát. Amikor egy jegyvizsgáló közbelépett, hogy megakadályozza ezt, a nő agresszíven reagált. Az eset végül verekedésbe torkollt - írja a Bild

Verekedésbe torkollott az ügy. A kép illusztráció. Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto


Nem működött a mosdó, ezért verekedésbe kezdett

A konfliktus során a nő rátámadt az 53 éves vasúti alkalmazottra: haját húzta, és megpróbálta megharapni. A jelenlévő utasok végül közbeléptek, és sikerült szétválasztaniuk a feleket, megelőzve a súlyosabb sérüléseket. A rendőrség a Vaihingen an der Enz állomáson intézkedett. A nőt igazoltatták, majd egészségi állapota miatt kórházba szállították. A hatóságok szerint mentális problémák állhattak a viselkedése mögött. 

A megtámadott vasúti dolgozó a történtek után fejfájásra panaszkodott, és nem tudta folytatni a munkáját.

 Az ügyben testi sértés gyanújával indult vizsgálat.

Az eset ismét ráirányítja a figyelmet a vasúti dolgozókat érő erőszakos cselekmények növekvő számára. A közelmúltban egy tragikus támadás is történt, amikor egy jegyvizsgáló életét vesztette egy brutális incidensben Rajna-Vidék–Pfalz tartományban. Szakmai szervezetek szerint sürgős intézkedésekre van szükség a vasúti biztonság megerősítésére és a személyzet védelmére. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy hatalmas verekedés lett egy eldobott szendvics miatt.

 

