Órák alatt végzetes lehet: ezek a jelek utalhatnak a rettegett állapotra

A vérmérgezésként is ismert szepszis életveszélyes állapot, amely gyorsan alakulhat ki, és órák alatt is drámai fordulatot vehet. Akkor jön létre, amikor a szervezet egy fertőzésre túlzott, káros immunválaszt ad, ez pedig a szervek működését is veszélybe sodorhatja. A szakértők szerint minden egyes késlekedő óra növeli a halál kockázatát, ezért kulcsfontosságú a tünetek gyors felismerése – írja a Daily Mail.

Baktériumok a véráramban. A vérmérgezés jeleinek időben történő felismerése életmentő lehet

Fotó: NANOCLUSTERING/SCIENCE PHOTO LIB / MEE

A vérmérgezés jelei és veszélyei

A szepszis, vagy hétköznapi nevén vérmérgezés, gyakran valamilyen fertőzéssel indul. Sok esetben mellkasi fertőzés, húgyúti fertőzés vagy bőrfertőzés áll a háttérben. A probléma azért különösen veszélyes, mert a korai tünetei könnyen összetéveszthetők influenzával, ételmérgezéssel vagy más hétköznapi betegséggel.

A figyelmeztető jelek közé tartozik a hirtelen zavartság, az elmosódott beszéd, az erős hidegrázás, a magas láz, a súlyos izomfájdalom és a nehézlégzés. Komoly intő jel az is, ha valaki egy teljes napon át nem ürít vizeletet, mert ez már a szervezet súlyos terheltségét mutathatja. Szintén veszélyes tünet a foltos, sápadt vagy kékes elszíneződésű bőr, amely arra utalhat, hogy a keringés már nem működik megfelelően.

A vérmérgezés bárkinél kialakulhat, de a csecsemők, az idősek és a legyengült immunrendszerű emberek fokozott veszélyben vannak.

A szakemberek szerint azonnali orvosi segítséget kell kérni, ha több ilyen tünet egyszerre jelentkezik, mert a szepszis gyors beavatkozás nélkül végzetes lehet.

Ismerje fel a szepszis figyelmeztető jeleit!

Sokan nem tudják, de a világon minden harmadik beteg belehal ebbe a kórba. A legfontosabb, hogy időben felismerjük a vérmérgezés jeleit, mert ezek ismerete szó szerint életet menthet.