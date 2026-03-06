Órák alatt végzetes lehet: ezek a jelek utalhatnak a rettegett állapotra

Hírlevél
Tegnap, 18:01
A szepszis egy fertőzés nyomán alakulhat ki, és nagyon gyorsan súlyosra fordulhat. A vérmérgezés akkor válik különösen veszélyessé, amikor a szervezet káros immunválasza már a szervek működését is fenyegeti. A szakértők szerint minden késlekedő óra növeli a halál kockázatát.
A vérmérgezésként is ismert szepszis életveszélyes állapot, amely gyorsan alakulhat ki, és órák alatt is drámai fordulatot vehet. Akkor jön létre, amikor a szervezet egy fertőzésre túlzott, káros immunválaszt ad, ez pedig a szervek működését is veszélybe sodorhatja. A szakértők szerint minden egyes késlekedő óra növeli a halál kockázatát, ezért kulcsfontosságú a tünetek gyors felismerése – írja a Daily Mail.

Baktériumok a véráramban. A vérmérgezés jeleinek időben történő felismerése életmentő lehet.
Baktériumok a véráramban. A vérmérgezés jeleinek időben történő felismerése életmentő lehet
Fotó: NANOCLUSTERING/SCIENCE PHOTO LIB / MEE

A vérmérgezés jelei és veszélyei

A szepszis, vagy hétköznapi nevén vérmérgezés, gyakran valamilyen fertőzéssel indul. Sok esetben mellkasi fertőzés, húgyúti fertőzés vagy bőrfertőzés áll a háttérben. A probléma azért különösen veszélyes, mert a korai tünetei könnyen összetéveszthetők influenzával, ételmérgezéssel vagy más hétköznapi betegséggel.

A vérmérgezés életveszélyes állapot, amely egy fertőzésre adott túlzott immunválasz miatt alakulhat ki. Figyelmeztető jelei közé tartozhat a zavartság, a nehézlégzés, a magas láz és a bőr elszíneződése.

A figyelmeztető jelek közé tartozik a hirtelen zavartság, az elmosódott beszéd, az erős hidegrázás, a magas láz, a súlyos izomfájdalom és a nehézlégzés. Komoly intő jel az is, ha valaki egy teljes napon át nem ürít vizeletet, mert ez már a szervezet súlyos terheltségét mutathatja. Szintén veszélyes tünet a foltos, sápadt vagy kékes elszíneződésű bőr, amely arra utalhat, hogy a keringés már nem működik megfelelően.

A vérmérgezés bárkinél kialakulhat, de a csecsemők, az idősek és a legyengült immunrendszerű emberek fokozott veszélyben vannak.

A szakemberek szerint azonnali orvosi segítséget kell kérni, ha több ilyen tünet egyszerre jelentkezik, mert a szepszis gyors beavatkozás nélkül végzetes lehet.

Ismerje fel a szepszis figyelmeztető jeleit!

Sokan nem tudják, de a világon minden harmadik beteg belehal ebbe a kórba. A legfontosabb, hogy időben felismerjük a vérmérgezés jeleit, mert ezek ismerete szó szerint életet menthet.

 

