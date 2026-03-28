Így csökkentheti a magas vérnyomást gyógyszer nélkül – már napok alatt érezhető lehet

A vérnyomás alakulása szoros kapcsolatban áll a sófogyasztással és a nátriumbevitel mértékével. A szakértők szerint az alacsony sótartalmú étrend és a DASH diéta jelentős szerepet játszhat a magas vérnyomás csökkentésében, még azoknál is, akik már gyógyszeres kezelés alatt állnak. A WHO ajánlásai is kiemelik: a túlzott sóbevitel az egyik legfontosabb kockázati tényező a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában - tájékoztat a Focus.

A vérnyomás alakulását a sófogyasztás is jelentősen befolyásolja

Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

Hogyan csökkenthető a vérnyomás só nélkül?

A vérnyomás csökkentése sóbevitel mérséklésével meglepően gyors lehet. A kutatások szerint már egy hét alatt is kimutatható javulás érhető el. Ehhez elegendő a feldolgozott élelmiszerek kerülése, a friss alapanyagok előnyben részesítése, valamint a rejtett sóforrások csökkentése.

Milyen étrend csökkenti a vérnyomást?

Az alacsony sótartalmú étrend mellett a zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonákban gazdag táplálkozás segíthet a vérnyomás csökkentésében. A zsírszegény, kiegyensúlyozott étrend nemcsak a vérnyomásra, hanem az általános egészségi állapotra is kedvezően hat.

Mi az a DASH diéta és hogyan működik?

A DASH diéta kifejezetten a magas vérnyomás csökkentésére lett kifejlesztve. Alapja a kevés só, sok zöldség és gyümölcs, valamint az alacsony zsírtartalmú ételek fogyasztása. A módszer célja a nátriumbevitel csökkentése és a szervezet számára fontos tápanyagok bevitelének növelése.

Mennyi a normális vérnyomás érték? A normális vérnyomás általában 120/80 Hgmm körül van. Az ennél magasabb értékek már figyelmeztető jelek lehetnek. A 140/90 Hgmm feletti értékeket már magas vérnyomásként tartják számon, ami hosszú távon komoly egészségügyi kockázatot jelent.

Mennyi só ajánlott naponta a WHO szerint?

A WHO ajánlása szerint a napi nátriumbevitel nem haladhatja meg a 2 grammot, ami körülbelül 5 gramm sónak felel meg. Ez az érték azonban a legtöbb ember esetében jóval magasabb, ezért a tudatos csökkentés kulcsfontosságú lehet.