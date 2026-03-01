Hírlevél
Méregdrága fiatalító kezelés terjed – Csodaszer vagy átverés?

Egy amerikai rádiós műsorvezető vagyonokat költ arra, hogy fiatal és egészséges maradjon. Legújabb mániája a vértisztítás, amelyet sztárok és biohackerek is egyre gyakrabban próbálnak ki.
Az Egyesült Államokban, Arizona államban élő, 57 éves Johnjay Van Es édesapja halála után radikálisan megváltoztatta az életét. 2025–2026-ra közel 70 kilót fogyott, és évente több mint 100 ezer dollárt költ extrém egészségkezelésekre. Ezek közül a legvitatottabb a vértisztítás, amelynek fiatalító hatása egyelőre nem bizonyított.

Vértisztítás: vagyonokat költenek a sztárok a fiatalító kezelésre
Fotó: Aman Chaturvedi / Unsplash

Mi az a vértisztítás?

A hivatalos nevén plazmacserének hívott eljárás során a vérplazmát kiszűrik, majd a „megtisztított” vért visszajuttatják a szervezetbe. Az eljárást betegségek kezelésére régóta használják, egészséges embereknél azonban kérdéses a haszna.

Luxus vagy egészség?

A kezelést sztárok és tehetős életmódrajongók is kipróbálják, noha a szakértők szerint a hatás nem egyértelmű. Van Es maga is elismeri: nem tudja biztosan, mi működik a sok drága beavatkozás közül.

Megéri a vagyonokat?

Egyetlen vértisztítási kezelés ára elérheti a 7500 dollárt (kb. 2,5 millió forint), 

miközben a szakértők szerint az egészséges embereknél nincs egyértelmű bizonyíték a hosszú távú előnyökre. Ennek ellenére a módszer egyre népszerűbb a gazdagabbak körében, ahol a drága kezelések sokszor inkább megnyugvást, mint valódi egészségnyereséget jelentenek – számolt be a New York Post.

