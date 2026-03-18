Ez az egyik legalattomosabb rák: sokáig nem okoz tünetet, amikor igen, már késő lehet

A veserákok túlnyomó többsége az úgynevezett vesesejtes karcinóma, amely az esetek mintegy 95 százalékát teszi ki. A betegség alattomos természetét jól mutatja, hogy a daganatokat gyakran teljesen véletlenül fedezik fel – például egy más okból végzett ultrahangvizsgálat során. Ennek oka egyszerű: a korai stádiumban szinte semmilyen tünet nincs, hívta fel a figyelmet a Fitbook.de.

A veserák sok esetben csak szűrővizsgálatokkal derül ki, ezért fontos, hogy rendszeresen részt vegyünk ezeken – Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

A veserák előrehaladott állapotában már vannak figyelmeztető jelek

Amikor a betegség előrehalad, a szervezet jelezni kezd. Az alábbi tünetek különösen gyanúsak lehetnek:

vér a vizeletben (gyakran fájdalom nélkül)

deréktáji vagy oldalsó hátfájás

tapintható duzzanat a hasban

indokolatlan fogyás

tartós fáradtság, gyengeség

elhúzódó láz vagy éjszakai izzadás

vérszegénység

magas vérnyomás

Fontos: ezek a tünetek más betegségek esetén is jelentkezhetnek, de semmiképp sem szabad félvállról venni őket.

Kik vannak nagyobb veszélyben?

Bár sok esetben nem lehet pontosan megmondani, mi okozza a betegséget, több kockázati tényezőt is azonosítottak. Ilyen például a dohányzás, a túlsúly, a magas vérnyomás, a krónikus vesebetegség, bizonyos vegyi anyagokkal való tartós érintkezés, vagy valamilyen ritka genetikai betegség. A férfiaknál valamivel gyakrabban fordul elő a betegség, de a tünetek nemtől függetlenek.

Ha felmerül a gyanú, a kivizsgálás több lépésből áll. Vér- és vizeletvizsgálatok után képalkotó eljárások – például ultrahang, CT vagy MRI – segítenek pontosan meghatározni a daganat méretét és elhelyezkedését. Nem minden esetben szükséges szövettani mintavétel, de bizonyos helyzetekben elengedhetetlen.

A kezelés kulcsa: a műtét

Ha a daganat még nem terjedt túl a vesén, a legfontosabb lépés a sebészi eltávolítás. A cél, hogy a tumort teljesen eltávolítsák, miközben a lehető legtöbb egészséges szövet megmaradjon. Előrehaladott, áttétes esetekben már gyógyszeres kezelések kerülnek előtérbe, például célzott terápiák és immunkezelések. A hagyományos kemoterápia ebben a daganattípusban általában nem hatékony.

A jó hír: ha időben felfedezik, a veserák sok esetben jól kezelhető. Az ötéves túlélési arány viszonylag kedvező, de minden a felismerés időpontján múlik. Éppen ezért kulcsfontosságú a rendszeres orvosi ellenőrzés, különösen azok számára, akik a kockázati csoportba tartoznak.

Miért ilyen nehéz időben felismerni a veserákot?

A veserák az egyik legnehezebben felismerhető daganattípus, mivel a kezdeti szakaszban szinte semmilyen panaszt nem okoz. A veserák tünetei gyakran annyira enyhék vagy félrevezetők, hogy a betegek jelentős része csak előrehaladott állapotban kap diagnózist.