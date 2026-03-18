Ez az egyik legalattomosabb rák: sokáig nem okoz tünetet, amikor igen, már késő lehet

A veserákok túlnyomó többsége az úgynevezett vesesejtes karcinóma, amely az esetek mintegy 95 százalékát teszi ki. A betegség alattomos természetét jól mutatja, hogy a daganatokat gyakran teljesen véletlenül fedezik fel – például egy más okból végzett ultrahangvizsgálat során. Ennek oka egyszerű: a korai stádiumban szinte semmilyen tünet nincs, hívta fel a figyelmet a Fitbook.de.
A veserák előrehaladott állapotában már vannak figyelmeztető jelek
Amikor a betegség előrehalad, a szervezet jelezni kezd. Az alábbi tünetek különösen gyanúsak lehetnek:
- vér a vizeletben (gyakran fájdalom nélkül)
- deréktáji vagy oldalsó hátfájás
- tapintható duzzanat a hasban
- indokolatlan fogyás
- tartós fáradtság, gyengeség
- elhúzódó láz vagy éjszakai izzadás
- vérszegénység
- magas vérnyomás
Fontos: ezek a tünetek más betegségek esetén is jelentkezhetnek, de semmiképp sem szabad félvállról venni őket.
Kik vannak nagyobb veszélyben?
Bár sok esetben nem lehet pontosan megmondani, mi okozza a betegséget, több kockázati tényezőt is azonosítottak. Ilyen például a dohányzás, a túlsúly, a magas vérnyomás, a krónikus vesebetegség, bizonyos vegyi anyagokkal való tartós érintkezés, vagy valamilyen ritka genetikai betegség. A férfiaknál valamivel gyakrabban fordul elő a betegség, de a tünetek nemtől függetlenek.
Ha felmerül a gyanú, a kivizsgálás több lépésből áll. Vér- és vizeletvizsgálatok után képalkotó eljárások – például ultrahang, CT vagy MRI – segítenek pontosan meghatározni a daganat méretét és elhelyezkedését. Nem minden esetben szükséges szövettani mintavétel, de bizonyos helyzetekben elengedhetetlen.
A kezelés kulcsa: a műtét
Ha a daganat még nem terjedt túl a vesén, a legfontosabb lépés a sebészi eltávolítás. A cél, hogy a tumort teljesen eltávolítsák, miközben a lehető legtöbb egészséges szövet megmaradjon. Előrehaladott, áttétes esetekben már gyógyszeres kezelések kerülnek előtérbe, például célzott terápiák és immunkezelések. A hagyományos kemoterápia ebben a daganattípusban általában nem hatékony.
A jó hír: ha időben felfedezik, a veserák sok esetben jól kezelhető. Az ötéves túlélési arány viszonylag kedvező, de minden a felismerés időpontján múlik. Éppen ezért kulcsfontosságú a rendszeres orvosi ellenőrzés, különösen azok számára, akik a kockázati csoportba tartoznak.
Miért ilyen nehéz időben felismerni a veserákot?
A veserák az egyik legnehezebben felismerhető daganattípus, mivel a kezdeti szakaszban szinte semmilyen panaszt nem okoz. A veserák tünetei gyakran annyira enyhék vagy félrevezetők, hogy a betegek jelentős része csak előrehaladott állapotban kap diagnózist.
Egy népszerű gyógynövény mérgező összetevője okozhatja a hagyományos gyógyászatot kedvelő Tajvanon az összes húgyúti rákos eset több mint felét – állapították meg tanulmányukban amerikai kutatók.