Így történik a legtöbb konyhai baleset – ön is elköveti ezt a hibát?

Egy apró figyelmetlenség – például egy tompa kés, nedves vágódeszka vagy felügyelet nélkül hagyott tűzhely – könnyen komoly sérülést vagy akár lakástüzet is okozhat – írja a HuffPost.
Veszélyes konyhai hibák, amelyek könnyen balesetet okozhatnak
A szakértők szerint a legtöbb konyhai baleset nem bonyolult technikák vagy ritka körülmények miatt történik. Sokkal inkább olyan hétköznapi szokások miatt, amelyeket az emberek nap mint nap elkövetnek főzés közben.
Nedves kézzel vagy vágódeszkán vágni
Az egyik leggyakoribb konyhai baleset oka a csúszás. Ha a vágódeszka, a kés vagy a kéz nedves, a penge könnyen megcsúszhat.
Egy amerikai séf például arról számolt be, hogy nedves vágódeszkán almát szeletelve vágta le az ujja hegyét. A víz miatt a kés kicsúszott a kezéből, és komoly sérülést okozott.
Érdemes mindig száraz konyharuhát tartani a közelben, hogy a kezeket, a kést és a vágófelületet is letörölje, mielőtt nekilát az előkészítésnek.
Felügyelet nélkül hagyott főzés
A konyhai tüzek egyik leggyakoribb oka az, amikor valaki magára hagyja az ételt a tűzhelyen.
A szakemberek szerint különösen veszélyes az olajban sütés vagy serpenyős főzés, mert ilyenkor a tűz nagyon gyorsan kialakulhat.
Ha hosszabb ideig süt vagy főz valamit, érdemes időzítőt használni, és rendszeresen ellenőrizni az ételt.
Tompa kés használata
Sokan azt gondolják, hogy a tompa kés biztonságosabb. Valójában pont az ellenkezője igaz.
A tompa késhez nagyobb erő kell, ezért könnyebben megcsúszik. A szakértők szerint egy éles kés sokkal kontrolláltabban használható, és kisebb az esélye annak, hogy a penge félrecsúszik.
Gyúlékony tárgyak a tűzhely mellett
Konyharuhák, papírtörlők, csomagolópapírok vagy sütőkesztyűk – ezek mind könnyen lángra kaphatnak, ha túl közel kerülnek a tűzhelyhez.
Ezért fontos, hogy a főzőfelület környéke mindig rendezett legyen, és semmilyen gyúlékony anyag ne kerüljön a láng vagy a forró főzőlap közelébe.
Rossz helyre tett kés
Sokan a vágódeszka szélére vagy a konyhapult peremére teszik a kést, amikor éppen nem használják.
Ez azonban könnyen balesethez vezethet. Egy véletlen mozdulat, és a kés leeshet – akár a lábára vagy a lábfejére. A profi szakácsok ezért mindig a pulton, stabil helyen teszik le a pengét.
Kések áztatása a mosogatóban
Az egyik legveszélyesebb szokás, amikor a kést egyszerűen a mosogatóba dobják a többi edény közé.
A szappanos vízben könnyen eltűnik a penge, így aki belenyúl a mosogatóba, könnyen megvághatja a kezét.
A szakértők szerint a késeket mindig azonnal, külön kell elmosni és eltenni.
Észrevétlenül tesszük tönkre ezzel az aprósággal a lefolyónkat?
Sokan gyorsan szeretnének végezni a főzéssel, és ilyenkor a forró vizet a mosogatóba öntik. A lefolyó karbantartása és tisztítása közben azonban érdemes néhány fontos dolgot szem előtt tartani.
Hét konyhai trükk, amelyet érdemes kipróbálnia
Friss gyümölcssalátára vágyik? Pucolja meg, és szeletelje fel a kivit öt másodperc alatt! Nem találja a dugúhúzót? Anélkül is ki tudja bontani a bort, és se kulcs, se kés, se olló nem kell hozzá. Sőt, még a főtt krumplit is megpucolhatja másodpercek alatt. Hitte volna, hogy mehet ilyen egyszerűen? Nem? Akkor nézze meg a videót, és próbálja ki a trükköket!