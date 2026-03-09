Így történik a legtöbb konyhai baleset – ön is elköveti ezt a hibát?

Egy apró figyelmetlenség – például egy tompa kés, nedves vágódeszka vagy felügyelet nélkül hagyott tűzhely – könnyen komoly sérülést vagy akár lakástüzet is okozhat – írja a HuffPost.

A veszélyes konyhai hibák közé tartozik a rosszul elhelyezett kés vagy a nedves vágódeszka is, amelyek könnyen sérülést okozhatnak Fotó:Illusztráció/Unplash

Veszélyes konyhai hibák, amelyek könnyen balesetet okozhatnak

A szakértők szerint a legtöbb konyhai baleset nem bonyolult technikák vagy ritka körülmények miatt történik. Sokkal inkább olyan hétköznapi szokások miatt, amelyeket az emberek nap mint nap elkövetnek főzés közben.

Nedves kézzel vagy vágódeszkán vágni

Az egyik leggyakoribb konyhai baleset oka a csúszás. Ha a vágódeszka, a kés vagy a kéz nedves, a penge könnyen megcsúszhat.

Egy amerikai séf például arról számolt be, hogy nedves vágódeszkán almát szeletelve vágta le az ujja hegyét. A víz miatt a kés kicsúszott a kezéből, és komoly sérülést okozott.

Érdemes mindig száraz konyharuhát tartani a közelben, hogy a kezeket, a kést és a vágófelületet is letörölje, mielőtt nekilát az előkészítésnek.

Felügyelet nélkül hagyott főzés

A konyhai tüzek egyik leggyakoribb oka az, amikor valaki magára hagyja az ételt a tűzhelyen.

A szakemberek szerint különösen veszélyes az olajban sütés vagy serpenyős főzés, mert ilyenkor a tűz nagyon gyorsan kialakulhat.

Ha hosszabb ideig süt vagy főz valamit, érdemes időzítőt használni, és rendszeresen ellenőrizni az ételt.

Tompa kés használata

Sokan azt gondolják, hogy a tompa kés biztonságosabb. Valójában pont az ellenkezője igaz.

A tompa késhez nagyobb erő kell, ezért könnyebben megcsúszik. A szakértők szerint egy éles kés sokkal kontrolláltabban használható, és kisebb az esélye annak, hogy a penge félrecsúszik.

Gyúlékony tárgyak a tűzhely mellett

Konyharuhák, papírtörlők, csomagolópapírok vagy sütőkesztyűk – ezek mind könnyen lángra kaphatnak, ha túl közel kerülnek a tűzhelyhez.

Ezért fontos, hogy a főzőfelület környéke mindig rendezett legyen, és semmilyen gyúlékony anyag ne kerüljön a láng vagy a forró főzőlap közelébe.

Rossz helyre tett kés

Sokan a vágódeszka szélére vagy a konyhapult peremére teszik a kést, amikor éppen nem használják.