Ritka fertőzés végzett a nagymamával – mire felismerték a tüneteket, már késő volt

Egy 59 éves brit nagymama veszettségben halt meg, miután egy kóbor kutya megkarmolta a strandon Marokkóban. Yvonne Ford a sérülést aprónak ítélte, ezért nem kért azonnal orvosi segítséget – a ritka betegség tünetei azonban hónapokkal később gyorsan súlyosbodni kezdtek – írja a Sky News.

A veszettség tünetei hónapokkal később jelentkeztek a nagymamánál – Fotó: Unspslash

Veszettség: ritka, de halálos fertőzés

A család eleinte mentális problémákra gyanakodott, amikor Ford fejfájással, hányingerrel, dezorientációval és mozgásproblémákkal küzdött. Csak később, pszichiáterek és orvosok bevonásával derült ki, hogy a tünetek mögött a veszettség állhatott, amely a kutya nyálán keresztül jutott a szervezetébe.

A betegség rendkívül ritka az Egyesült Királyságban: 1946 óta mindössze 26 esetet regisztráltak.

Yvonne Ford végül a Sheffield Royal Hallamshire Kórház fertőző betegségek osztályán hunyt el 2025. június 11-én. Az orvosok szerint a veszettség tünetei, például a víztől való félelem és a hallucinációk, nehezen értelmezhetőek, ezért a diagnózis felállítása is komoly kihívást jelentett. Az eset jól mutatja: bár ritka, a veszettség rendkívül veszélyes, és minden állatkarmolást komolyan kell venni.

