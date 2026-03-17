Apokaliptikus viharok tarolták le Amerikát – döbbenetes videókon a természet pusztító ereje

Apokaliptikus márciusi vihar söpört végig az Egyesült Államokon, és több ezer légi járatot töröltek miatta. A rendkívüli időjárás hétfőn is bénította a közlekedést: a FlightAware adatai szerint több ezer járatot töröltek, és csaknem 10 ezer járat késett az országon belül vagy onnan indulva – számolt be az ABC News.

Viharos időjárás sújtja New Yorkot (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash

Apokaliptikus viharok az Egyesült Államokban – többezer járatot töröltek

A helyzet annyira súlyossá vált, hogy az amerikai légügyi hatóság ideiglenes földi leállást rendelt el a Delta Air Lines és a United Airlines több, atlantai és houstoni központba tartó járatánál is. Szombat és hétfő reggel között összesen több mint ötezer járat esett ki az időjárás miatt, csak vasárnap háromezer törlés történt.

Winter Storm Iona is underway across the Upper Midwest and Great Lakes region. Meteorologist @ReynoldsWolf shows conditions in Minneapolis as strong wind gusts and snow pick up: pic.twitter.com/EufU3DYxLr — The Weather Channel (@weatherchannel) March 15, 2026

A kontinensen végigsöprő vihar közben valóságos pusztítást hagyott maga után. A középnyugati és a Nagy-tavak térségében hóviharok és jégviharok tomboltak, Wisconsin egyes részein több mint 60 centiméter hó hullott, Minneapolisban pedig egyetlen éjszaka alatt több mint 22 centiméter esett. Több államban 110 kilométer per óra feletti széllökéseket mértek, amelyek fákat csavartak ki és vezetékeket téptek le.

Wind gusts ranged from 40-50mph with the storm that moved through the Fort Myers, Florida area! pic.twitter.com/W70JkcpkN2 — lucy_wx (@LucyWx24) March 16, 2026

A vihar következményei messze túlmutatnak a légiközlekedésen. Texastól New Yorkig több mint félmillió fogyasztó maradt áram nélkül, Michigan északi részén pedig a jégvihar különösen súlyos károkat okozott. Eközben az ország déli és középső részein a száraz, szeles idő miatt rendkívüli tűzveszély alakult ki, Nebraskában pedig már hatalmas területeket perzseltek fel az erdőtüzek.

ENDLESS SNOWFALL ❄️: A life-threatening bomb cyclone continues to swamp Traverse City, Michigan, with feet of snow and destructive winds. The storm has already created long-lasting impacts, halting travel across the state. pic.twitter.com/zM4wpktGBo — FOX Weather (@foxweather) March 16, 2026

A keleti parton további zivatarokra, erős széllökésekre, sőt helyenként tornádókra is figyelmeztettek. Az Egyesült Államokat sújtó márciusi vihar így egyszerre bénította meg a légiforgalmat, taszított sötétségbe százezreket, és idézett elő szinte katasztrófafilmbe illő állapotokat.

Brutális vihar csapott le New Yorkra

Intenzív vihar érte el hétfőn New Yorkot erős széllökésekkel, ahogy egy hidegfront átvonult a városon. Záporok, villámlás és mennydörgés kísérték az időjárást. Íme a vihar részletei!