Brutális vihar csapott le New Yorkra – extrém időjárás közeleg

Intenzív vihar éri el hétfőn New Yorkot erős széllökésekkel, ahogy egy hidegfront átvonul a városon. Záporok, villámlás és mennydörgés kísérhetik az időjárást, ezért a lakosoknak és ingázóknak érdemes felkészülniük – írja a New York Post.

Viharos időjárás sújtja New Yorkot (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Viharos idő New Yorkban

A hétfő délután folyamán érkező vihar a város nagy részét érintheti. Az AccuWeather vezető meteorológusa, Carl Erickson szerint a vihar délután 2 óra körül kezdődhet, amikor a villámlással és mennydörgéssel kísért záporok elérik a várost.

A szakember elmondta, hogy a városon áthaladó zivatarhoz káros, erős széllökések társulhatnak, különösen a hétfő esti csúcsforgalom idején.

A meteorológusok arra is felhívják a figyelmet, hogy a rövid, intenzív záporok városi áradást okozhatnak a rosszul elvezetett területeken. Az előrejelzés szerint a széllökések akár 80 km/órás sebességet is elérhetnek, ezért a városi hidakon hétfő délután 4 órától nem közlekedhetnek az üres félpótkocsik és tandem teherautók.

Brutális tornádó söpört végig Chicago közelében — videón a hatalmas forgószél

Egy erős vihar jelentős károkat okozott az Egyesült Államok középnyugati részén. A tornádó kedden csapott le az Illinois állambeli Kankakee térségében, Chicago közelében, és több épületben is károkat okozott. A hatóságok megkezdték a károk felmérését és a helyreállítási munkálatok előkészítését.

Megtréfál minket az időjárás jövőhéten: egyik percben nap, a másikban eső

Nem kímél miket az idő a jövőhéten. Változékony időjárás várható a következő napokban: a napsütést több helyen felhők, eső és záporok válthatják fel. A hőmérséklet napközben 8 és 18 fok között alakulhat.