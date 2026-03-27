Brutális pusztítást végzett az idő Horvátországban – döbbenetes felvétel került elő

A vihar komoly károkat okozott Horvátország több pontján, különösen Zágrábban, ahol egy kórházi épületrészt is megrongált. A heves szél és az intenzív esőzés miatt a KBC Zagreb egyesített sürgősségi betegfelvételi osztálya fölött leszakadt a tető egy része – tájékoztat az sd.rs.

A vihar komoly károkat okozott a sürgősségi osztály fölött

A beszámolók szerint az eset idején egy kisgyermekes család tartózkodott az érintett területen. Szerencsére néhány másodperccel korábban elhagyták a helyszínt, így nem történt személyi sérülés. Szemtanúk szerint a szerkezet szinte azonnal összeomlott, miután a család távozott.

A kórház közlése szerint a rendkívül kedvezőtlen időjárási körülmények – az erős, viharos szél és a tartós, intenzív csapadék – vezettek a tetőszerkezet károsodásához. Az illetékes szolgálatok gyorsan reagáltak, az érintett területet még az éjszaka során biztosították.

Hangsúlyozták, hogy a sürgősségi ellátás zavartalanul működött tovább, és az intézmény minden szükséges lépést megtett a betegek és dolgozók biztonságának garantálása érdekében. Az anyagi kár felmérése folyamatban van, ezt követően megkezdik a tartós helyreállítást, és további megelőző intézkedéseket vezetnek be.