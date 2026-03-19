Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

boldogság

Kiderült, mely országokban a legboldogabbak az emberek

Az élmezőnyt továbbra is főként az északi országok uralják, Costa Rica pedig egyedüliként tört be közéjük az első ötben. A világ legboldogabb országa ismét Finnország lett a friss jelentés szerint. A beszámoló arra is figyelmeztet, hogy a közösségi média túlzott használata komoly kockázatot jelenthet a fiatalok számára.
boldogságFinnországrangsor

A világ legboldogabb országa 2026-ban újra Finnország lett a World Happiness Report szerint. A rangsor élén továbbra is az északi országok állnak, miközben a jelentés a közösségi média káros hatásaira is figyelmeztet.

Világ legboldogabb országai: Ismét a finnek vezetik a rangsort
Világ legboldogabb országai: Ismét a finnek vezetik a rangsort (illusztráció)
Fotó: 123RF

Legboldogabb országok: a finnek kilencedszer az élen

Finnország immár a kilencedik egymást követő évben végzett az első helyen a világ legboldogabb országait rangsoroló World Happiness Report 2026 listáján, miközben a jelentés külön fejezetben figyelmeztet a közösségi média túlzott használatának negatív hatásaira, különösen a fiatalok körében.

A rangsort - amelyet a brit Oxfordi Egyetem Wellbeing Research Centre által vezetett nemzetközi kutatócsoport állít össze - továbbra is az északi országok uralják: Izland, Dánia és Svédország szintén az élmezőnyben szerepelnek, míg a nem északi államok közül Costa Rica került be a legjobb öt közé. A 6-10. helyen Norvégia, Hollandia, Izrael, Luxemburg és Svájc található.

A jelentés 147 ország életelégedettségét vizsgálja olyan tényezők alapján, mint a gazdasági teljesítmény, egészség, szabadságérzet, társadalmi bizalom és a korrupció érzékelése.

Európában vegyes mozgások láthatók: Németország öt helyet javítva a 17. lett, míg Ausztria két helyet rontva a 19. helyre csúszott vissza. Az Egyesült Államok a 23. helyen áll. Afganisztán a lista végén szerepel.

A jelentés hosszabb távú trendjei szerint a boldogságszint az elmúlt másfél évtizedben sok közép- és kelet-európai országban emelkedett, ami a régió felzárkózását jelzi, miközben több nyugati ipari országban csökkenés figyelhető meg.

A 2026-os jelentés kiemelt témája a közösségi média hatása a jóllétre. A kutatók szerint a túlzott használat - különösen napi több órán át - összefügg a fiatalok alacsonyabb életelégedettségével, bár közvetlen ok-okozati kapcsolatot nem minden esetben tudtak kimutatni. 

A napi 5-7 órát meghaladó használat egyértelműen alacsonyabb jólléttel jár együtt, különösen a lányok körében. Nyugat-Európában például a legintenzívebb használók életelégedettsége szignifikánsan alacsonyabb egy tízfokú skálán.

A jelentés megállapítja, hogy a fiatalok jólléte az elmúlt 15 évben főként az angolszász országokban és Nyugat-Európában romlott, miközben a világ többi részén - átlagosan - javult.

A kutatók szerint nem minden online tevékenység káros: a kommunikációt és kapcsolattartást segítő platformok pozitívabb hatásúak, míg az algoritmusok által vezérelt, passzívan fogyasztott tartalmak - például influenszerközpontú felületek - inkább rontják a jóllétet.

Jan-Emmanuel De Neve, a jelentés egyik szerkesztője szerint vissza kell hozni a "szociális" elemet a közösségi médiába, mert a valódi emberi kapcsolatok kulcsfontosságúak a boldogság szempontjából.

A jelentés szerint a közösségi média hatása összetett, és a társadalmi környezet is meghatározó. A fiatalok jóllétének egyik legerősebb tényezője a közösségi beágyazottság – írja az MTI.

Tippek a boldogsághoz: ezek a tanácsok garantáltan megváltoztatják az életét

A boldogság fogalma emberenként eltérő, mégis vannak olyan pszichológiai alapelvek, amelyek széles körben segíthetik a lelki egyensúly megteremtését. Ezek a megközelítések nem látványos fordulatokat ígérnek, hanem olyan belső folyamatokra irányítják a figyelmet, amelyek hosszú távon határozzák meg a mindennapi közérzetet.

 

 

