Új rangsor készült: a magyar útlevél a világ élvonalában

2026-ban ismét elkészült az útlevelek nemzetközi rangsora, amely azt vizsgálja, hogy az egyes országok állampolgárai milyen könnyen utazhatnak a világban. A lista szerint a világ legerősebb útlevelei között a magyar útlevél is az élmezőnyben található, ami a magyar állampolgárok számára kedvező utazási lehetőségeket jelent.

Világ legerősebb útlevelei: a magyar útlevél is az élmezőnyben

Fotó: Nicole Geri / Unsplash

Előkelő helyen a magyar útlevél

A friss globális mobilitási rangsor alapján Magyarország a világ ötödik legerősebb útlevelei között szerepel. Ez azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok 129 országba utazhatnak vízummentesen, 43 országban igényelhetnek a belépéskor vízumot és csak 26 országba szükséges vízum.

Így alakult a világ legerősebb útlevelei rangsor

A 2026-os globális útlevél-hatékonysági rangsor a következőképpen alakult:

1. hely: Egyesült Arab Emírségek

2. hely: Szingapúr

3. hely: Spanyolország, Malajzia

4. hely:

Belgium, Luxemburg, Franciaország, Dánia, Németország, Svédország, Hollandia, Finnország, Olaszország, Svájc, Görögország, Ausztria, Portugália, Norvégia, Írország, Dél-Korea, Japán

5. hely:

Lengyelország, Málta, Magyarország, Lettország

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az ilyen rangsorok azt mutatják meg, mennyire szabadon utazhatnak egy adott ország állampolgárai. Minél előkelőbb helyen szerepel egy útlevél, annál több országba lehet vízum nélkül vagy egyszerű belépési feltételekkel utazni.

A magyar útlevél stabilan az erős útlevelek közé tartozik, ami kedvező lehetőségeket biztosít a turizmus, az üzleti utazások és a nemzetközi mobilitás szempontjából.

Cikkünk a Passport Index listája alapján készült.

