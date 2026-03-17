csungking

Íme egy brutális kínai építmény, amelytől eláll a lélegzete – videó

Kína újra megmutatta, hogyan lehet a nehéz terepből látványos és hasznos fejlesztést csinálni. A világ leghosszabb mozgólépcsője mostantól Csungking egyik legnagyobb látványossága, és a helyieknek is komoly segítséget jelent a mindennapokban.
Kínában, egészen pontosan Csungking városában megnyitották a világ leghosszabb mozgólépcsője néven emlegetett gigantikus rendszert, amely egy fárasztó, közel egyórás kapaszkodást nagyjából húszperces utazássá rövidít le. A világ leghosszabb mozgólépcsője Kínában nemcsak a helyiek közlekedését könnyíti meg, hanem már most komoly turistalátványosságnak számít – írja az Index.

A világ leghosszabb mozgólépcsője 905 méteren kapaszkodik fel a csungkingi hegyoldalon, húsz percre rövidítve az egyórás gyaloglást.
A világ leghosszabb mozgólépcsője 905 méteren kapaszkodik fel a csungkingi hegyoldalon, húsz percre rövidítve az egyórás gyaloglást Fotó: WANG QUANCHAO / XINHUA

A világ leghosszabb mozgólépcsője számokban

A rendszer 2026. február 17-én indult el a kínai újév idején, és a próbaüzem végéhez közeledve eddig nem érkeztek hírek nagyobb problémáról. A projektet azért tartják különösen izgalmasnak, mert nem egyszerűen egy hosszú mozgólépcsőről van szó, hanem egy teljes, hegyoldalhoz igazított közlekedési láncról.

A 905 méteres mozgólépcső valójában egy összetett rendszer része. Összesen 21 mozgólépcső, több lift, négy horizontális mozgójárda, gyalogoshidak és kilátóteraszok kapcsolódnak egymáshoz, így követve a hegy természetes vonalait. A létesítmény 242 méteres szintkülönbséget hidal át, ami nagyjából egy nyolcvanemeletes felhőkarcoló magasságának felel meg. A projekt részleteit több beszámoló is megerősítette, köztük a Xinhua és a China Daily is.

A Csungking mozgólépcső azért is különleges, mert a város földrajzi adottságai miatt az ilyen fejlesztések valódi szükségletet elégítenek ki. 

A „Hegyvárosként” ismert térségben a meredek utcák és a nagy szintkülönbségek miatt a gyalogos közlekedés sokszor rendkívül fárasztó, így egy ilyen beruházás a mindennapi életet is érezhetően megváltoztatja. Az új rendszer a gyalogos menetidőt közel egy óráról húsz percre csökkenti.

A jelenlegi próbaüzem során az utasok három jüanért használhatják a rendszert, a végleges díjszabásról pedig később döntenek a helyi hatóságok. A beszámolók szerint a projektet kifejezetten a meredek terephez, a nagy gyalogosforgalomhoz és a helyi időjárási viszonyokhoz igazították.

Kína ráadásul nem először hívja fel magára a figyelmet ilyen fejlesztésekkel. Az ország az elmúlt években több olyan gigantikus infrastruktúra-beruházással is előállt, amelyek egyszerre szolgálnak mérnöki bravúrként és turisztikai attrakcióként. Ez a kínai mérnöki csoda is pontosan ebbe a sorba illeszkedik.

