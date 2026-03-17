Íme egy brutális kínai építmény, amelytől eláll a lélegzete – videó

Kínában, egészen pontosan Csungking városában megnyitották a világ leghosszabb mozgólépcsője néven emlegetett gigantikus rendszert, amely egy fárasztó, közel egyórás kapaszkodást nagyjából húszperces utazássá rövidít le. A világ leghosszabb mozgólépcsője Kínában nemcsak a helyiek közlekedését könnyíti meg, hanem már most komoly turistalátványosságnak számít – írja az Index.
A világ leghosszabb mozgólépcsője számokban
A rendszer 2026. február 17-én indult el a kínai újév idején, és a próbaüzem végéhez közeledve eddig nem érkeztek hírek nagyobb problémáról. A projektet azért tartják különösen izgalmasnak, mert nem egyszerűen egy hosszú mozgólépcsőről van szó, hanem egy teljes, hegyoldalhoz igazított közlekedési láncról.
A 905 méteres mozgólépcső valójában egy összetett rendszer része. Összesen 21 mozgólépcső, több lift, négy horizontális mozgójárda, gyalogoshidak és kilátóteraszok kapcsolódnak egymáshoz, így követve a hegy természetes vonalait. A létesítmény 242 méteres szintkülönbséget hidal át, ami nagyjából egy nyolcvanemeletes felhőkarcoló magasságának felel meg. A projekt részleteit több beszámoló is megerősítette, köztük a Xinhua és a China Daily is.
A Csungking mozgólépcső azért is különleges, mert a város földrajzi adottságai miatt az ilyen fejlesztések valódi szükségletet elégítenek ki.
A „Hegyvárosként” ismert térségben a meredek utcák és a nagy szintkülönbségek miatt a gyalogos közlekedés sokszor rendkívül fárasztó, így egy ilyen beruházás a mindennapi életet is érezhetően megváltoztatja. Az új rendszer a gyalogos menetidőt közel egy óráról húsz percre csökkenti.
A jelenlegi próbaüzem során az utasok három jüanért használhatják a rendszert, a végleges díjszabásról pedig később döntenek a helyi hatóságok. A beszámolók szerint a projektet kifejezetten a meredek terephez, a nagy gyalogosforgalomhoz és a helyi időjárási viszonyokhoz igazították.
Kína ráadásul nem először hívja fel magára a figyelmet ilyen fejlesztésekkel. Az ország az elmúlt években több olyan gigantikus infrastruktúra-beruházással is előállt, amelyek egyszerre szolgálnak mérnöki bravúrként és turisztikai attrakcióként. Ez a kínai mérnöki csoda is pontosan ebbe a sorba illeszkedik.
Ezek a világ leghosszabb, kimondhatatlan nevű települései
Noha Magyarországnak is számos hosszú nevű települése van, hazánk elbújhat a világ legkimondhatatlanabb helységnevei mögött. Íme a hét leghosszabb, ami igazi nyelvtörő lehet mindenki számára.
Kilencven éve kezdődött, és még 100 évig tart a világ leghosszabb kísérlete
A Guinness rekordok könyve szerint a világ jelenleg leghosszabb ideje tartó kísérlete 1930-ban kezdődött Ausztráliában. A kísérlet előre láthatólag még akár 100 évig is folytatódhat. Ebben a kísérletben egy ausztrál kutató azt kívánta bebizonyítani, hogy a szurok – látszólagos szilárdsága ellenére – folyékony és csepegtetni lehet.