Világháború közeleg? Ezek a tippek sorsdöntőek lehetnek egy globális konfliktusban

Egyre többen tartanak attól, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalációja akár egy újabb világháború felé sodorhatja a világot. Bár a közvetlen támadás esélye továbbra is alacsony, szakértők szerint nem árt felkészülni a váratlan helyzetekre. A tudósok most azt is elárulták, milyen túlélőcsomag kell háború esetén, és mely eszközök lehetnek kulcsfontosságúak egy krízishelyzetben – írja a Daily Mail.

Világháború esetén kulcsfontosságú lehet a megfelelően összeállított túlélőcsomag (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Világháború: mit tegyünk a túlélőcsomagba vészhelyzet esetén?

Brit szakértők közzétettek egy háztartási vészhelyzeti tervet is, amely felsorolja az alapvető eszközöket, amelyekre szükségünk lehet a túléléshez. A szakemberek szerint egy ilyen csomag segíthet átvészelni azokat a helyzeteket, amikor napokra megszűnik az áramellátás vagy az utánpótlás.

Az ajánlás szerint a következő alapvető felszerelésekre lehet szükség:

elemes vagy dinamós zseblámpa;

hordozható power bank;

elemes vagy dinamós rádió;

tartalék elemek;

elsősegélycsomag;

nedves törlőkendő és kézfertőtlenítő;

palackozott víz;

főzés nélkül fogyasztható tartós élelmiszer;

konzervnyitó.

A kisgyermekes családoknak emellett pelenkát és tápszert is érdemes a készletben tartani.

Milyen fontos eszközök hiányozhatnak a listáról?

Robert Handfield, az Észak-karolinai Állami Egyetem professzora például úgy véli, egy gázüzemű generátor létfontosságú lehet, mert áramszünet esetén biztosíthatja az alapvető energiaellátást.

Hasznos lehet egy láncfűrész is, különösen olyan környéken, ahol sok fa található. Ha egy vihar vagy robbanás miatt fa dől a házra, ezzel gyorsan el lehet távolítani az akadályt. A szakértő emellett N95-ös maszkot is javasol, amely tűz vagy sűrű füst esetén segíthet kiszűrni a káros részecskéket.

Hová érdemes menekülni légitámadás esetén?

A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy egy dróntámadás során a legbiztonságosabb hely a föld alatt található. Az iráni Shahed drónok akár 90 kilogramm robbanóanyagot is hordozhatnak, ami közvetlen találat esetén egy épület összeomlását is okozhatja. Ha elérhető, a metróállomások vagy pincék jelentik a legjobb menedéket. Amennyiben ez nem lehetséges, érdemes a ház legalsó szintjén tartózkodni, távol az ablakoktól, és felkészülni a robbanás lökéshullámára. A szakértők szerint ilyen helyzetben még az is segíthet, ha valaki kissé nyitva tartja a száját, így csökkenthető a lökéshullám okozta sérülések kockázata.