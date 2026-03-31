Megmagyarázhatatlan kapcsolat: nem fogja elhinni, kibe szerelmes ez a nő

Szokatlan szerelmi történet tartja lázban Franciaországot. Egy 44 éves nő azt állítja, hogy egyszerre él párkapcsolatban egy férfival és egy villamossal.
szerelemvillamosStrasbourg

A Strasbourg városában élő Sandra Rahm története elsőre hihetetlennek tűnik, ám ő teljes komolysággal beszél érzéseiről. Azt mondja, már gyerekkora óta különleges vonzalmat érez a villamosok iránt, amely a 2020-as lezárások idején mélyült el igazán – írja a Heute

A nő egy strasbourgi villamosba szeretett bele – Fotó: Unsplash
Különleges vonzalom: a nő egy strasbourgi villamosba szeretett bele 
Fotó: Unsplash

Sokkoló vallomás: egy villamosba szeretett bele

Elmondása szerint ekkor próbálta meg „megszólítani” egy villamos „lelkét”, és úgy érzi, különleges kapcsolat alakult ki közte és a 3013-as számú szerelvény között. A nő szerint nem puszta rajongásról van szó, hanem valódi érzelmi kötődésről.

A történet azonban itt nem ér véget: Sandra már 14 éve párkapcsolatban él egy férfival is, aki – saját bevallása szerint – elfogadja ezt a szokatlan helyzetet.

Hárman vagyunk ebben a kapcsolatban”

– fogalmazott.

A nő a közösségi médiában is rendszeresen beszámol élményeiről, és azt állítja, néha előre „megérzi”, mikor érkezik „kedvenc” villamosa. A történet annyira komollyá vált számára, hogy egy villamosvezető segítségével még egyfajta szimbolikus „esküvőt” is tartott a járművel.

Sandra tisztában van vele, hogy sokan furcsának tartják, sőt, kritikákat is kapott emiatt. Ennek ellenére kitart álláspontja mellett, és egy könyv megírását tervezi, hogy bemutassa: szerinte a szeretetnek számos formája létezhet.

Sokan őrültnek gondolnak, de attól még, hogy valaki egy tárgyhoz kötődik, nem biztos, hogy beteg”

 – mondta.

