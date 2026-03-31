Megmagyarázhatatlan kapcsolat: nem fogja elhinni, kibe szerelmes ez a nő

A Strasbourg városában élő Sandra Rahm története elsőre hihetetlennek tűnik, ám ő teljes komolysággal beszél érzéseiről. Azt mondja, már gyerekkora óta különleges vonzalmat érez a villamosok iránt, amely a 2020-as lezárások idején mélyült el igazán – írja a Heute.

Különleges vonzalom: a nő egy strasbourgi villamosba szeretett bele

Sokkoló vallomás: egy villamosba szeretett bele

Elmondása szerint ekkor próbálta meg „megszólítani” egy villamos „lelkét”, és úgy érzi, különleges kapcsolat alakult ki közte és a 3013-as számú szerelvény között. A nő szerint nem puszta rajongásról van szó, hanem valódi érzelmi kötődésről.

A történet azonban itt nem ér véget: Sandra már 14 éve párkapcsolatban él egy férfival is, aki – saját bevallása szerint – elfogadja ezt a szokatlan helyzetet.

Hárman vagyunk ebben a kapcsolatban”

– fogalmazott.

A nő a közösségi médiában is rendszeresen beszámol élményeiről, és azt állítja, néha előre „megérzi”, mikor érkezik „kedvenc” villamosa. A történet annyira komollyá vált számára, hogy egy villamosvezető segítségével még egyfajta szimbolikus „esküvőt” is tartott a járművel.

Sandra tisztában van vele, hogy sokan furcsának tartják, sőt, kritikákat is kapott emiatt. Ennek ellenére kitart álláspontja mellett, és egy könyv megírását tervezi, hogy bemutassa: szerinte a szeretetnek számos formája létezhet.

Sokan őrültnek gondolnak, de attól még, hogy valaki egy tárgyhoz kötődik, nem biztos, hogy beteg”

– mondta.

Hogyan lehet könnyen szerelembe esni?

Elképzelhető, hogy néhány óra alatt közelebb kerülhetsz valakihez, akár romantikus értelemben is. Egy évtizeddel ezelőtt Mandy Len Catron esszéje a New York Times-ban tette ismertté a „36 kérdés, ami szerelemhez vezethet” ötletét.

Ez a 4 típus létezik a szerelemben – ön melyikbe tartozik?

Egy új ausztrál kutatás most alaposan felkavarta az állóvizet: kiderült, hogy bizony nem mindenki szereti ugyanúgy a szerelmet – és van, aki hetente akár húszszor is ágyba bújik! A kutatás négy különböző romantikus szeretőtípust azonosított, és garantáltan mindenki magára ismer valamelyikben…