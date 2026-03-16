Állandóan vakarózik? Ezt mindenképpen tudnia kell

A viszketés sokszor csak átmeneti kellemetlenség, például egy szúnyogcsípés vagy irritált bőr következménye. Ha azonban tartósan fennáll, komoly terhet jelenthet a mindennapokban. A szakemberek szerint a tartós panasz mögött gyakran meghúzódhatnak különböző egészségügyi problémák is, ezért érdemes komolyan venni a tünetet – írja a Focus.
Mit jelezhet a tartós viszketés?
A viszketés általában rövid idő után elmúlik, ám egyeseknél hónapokig fennmarad. Az állandó vakarózás nemcsak a bőrt irritálja, hanem az alvást is megzavarhatja, és jelentősen ronthatja az életminőséget. A szakértők szerint a hetekig tartó panasz okát mindenképpen ki kell vizsgáltatni.
Az első lépés általában a bőrgyógyász felkeresése.
Ha a bőrön nincs látható elváltozás, további vizsgálatokra lehet szükség, mert a viszketés mögött különböző betegségek állhatnak.
Mik lehetnek a krónikus viszketés okai?
A krónikus viszketés okai sokfélék lehetnek, és gyakran életkortól is függnek. A leggyakoribb kiváltó tényezők közé tartoznak:
- gyermekeknél az atópiás dermatitisz;
- fiatal felnőtteknél a csalánkiütés;
- felnőtteknél bőrbetegségek, például pikkelysömör vagy ekcéma;
- idősebb korban máj- vagy vesebetegségek, valamint egyes daganatok.
A viszketés ugyanakkor cukorbetegség, pajzsmirigy-problémák vagy vitaminhiány esetén is jelentkezhet, és egyes gyógyszerek mellékhatásaként is előfordulhat.
Miért nem segít a vakarózás?
A vakarózás rövid időre enyhíti a viszketést, de valójában ronthat a helyzeten. A bőr megsérülhet, gyulladás alakulhat ki, ami tovább erősíti a kellemetlen érzést. A kezelés ezért gyakran több módszerből áll. Helyi krémek, fényterápia vagy bizonyos gyógyszerek segíthetnek a tünetek enyhítésében. A szakemberek szerint azonban a legfontosabb mindig az, hogy kiderüljön, mi áll a viszketés hátterében.
