Gyakran viszket a füle? Ez a komoly ok állhat mögötte

Sokan nem veszik komolyan, pedig a viszkető fül nem mindig egyszerű higiéniai probléma. Különösen a nők esetében, amikor a perimenopauza idején a hormonok hullámzása miatt a hallójárat irritációja állandó kellemetlenséggé válhat – írja a HuffPost.

A viszkető fül akár a perimenopauza jele is lehet – Fotó: Unsplash

Hogyan függ össze a viszkető fül a hormonokkal?

A perimenopauza alatt az ösztrogén és a progeszteron szintje folyamatosan ingadozik, ami nemcsak a hangulatot, az alvást és a menstruációs ciklust befolyásolja, hanem a bőr és a fül egészségét is.

A csökkenő ösztrogénszint vékonyabbá teheti a hallójárat védőrétegét, miközben a hízósejtek működése megváltozik, nő a hisztamin szint, és fokozódik a viszketés.

A hormonális változások nőknél így közvetlenül hozzájárulhatnak a fül érzékenységéhez és a kellemetlen bizsergéshez.

Milyen mindennapi szokások súlyosbíthatják a viszketést?

A stressz, az alváshiány és a nem megfelelő táplálkozás mind fokozhatják a bőr irritációját. A hosszú, forró zuhany, a nedvességet csapdába ejtő fülvédők, hajápoló szerek a fülbe csöpögve, nikkel fülbevalók vagy túl mélyre nyúló fültisztító pálcikák mind rontják a hallójárat állapotát, és erősíthetik a viszketést.

Hogyan csökkenthetjük a viszkető fül kellemetlenségét otthon?

A legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer a kíméletes hidratálás: egy kis mennyiségű vazelin alapú kenőcs a külső hallójáratba, rövid, langyos zuhanyok, valamint az irritáló anyagok kerülése.

Emellett a hormonális és életmódbeli egyensúly támogatása – például stresszcsökkentéssel és kiegyensúlyozott étrenddel – szintén segíthet megelőzni a kellemetlenséget.

Bár a viszkető fül elsőre ártalmatlannak tűnhet, a hormonális változások jeleként érdemes komolyan venni. Ha a panasz tartós vagy súlyos, érdemes szakemberhez fordulni, hogy megfelelő kezelést kapjunk, és elkerüljük a hosszú távú kellemetlenségeket.

