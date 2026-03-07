Évek óta vitatkoznak a mindenkit érintő kérdésről – szakértő zárta le a vitát

Sokan régóta vitatkoznak azon, hogy a hideg vagy a meleg víz számít-e egészségesebbnek. A Fox News Digitalnak nyilatkozó Tanya Freirich regisztrált dietetikus és diabéteszszakértő szerint a válasz nem fekete-fehér: a víz hőmérsékletének hatása attól függ, mi a cél, vagyis fogyásról, sportolásról, emésztésről vagy egyszerű komfortérzetről van-e szó.

Mit tud a hideg víz?

A hideg vízről sokan azt gondolják, hogy segíti a fogyást, mert a szervezet energiát használ fel arra, hogy felmelegítse. A szakértő szerint ennek valóban van tudományos alapja, de a hatás nagyon kicsi. Kutatások alapján a hideg víz elfogyasztása után az energiafelhasználás csak minimálisan nő, így ettől önmagában senki sem fog látványosan fogyni.

A dietetikus szerint sokkal fontosabb az, hogy valaki eleget igyon, mint az, hogy milyen hideg a víz.

Egy kutatásban például azok a túlsúlyos nők, akik napi plusz 1,5 liter vizet ittak, nyolc hét alatt mérhető fogyást értek el. A hideg víz sportolás és meleg idő esetén is hasznos lehet, mert segíthet a folyadékpótlásban. Ugyanakkor a nagyon hideg italok egyeseknél migrént, nyelési nehézséget vagy emésztési panaszokat is kiválthatnak.

Miért lehet jó a meleg víz?

A meleg víz elsősorban az emésztés és az ellazulás miatt lehet kedvező. A kutatások szerint a melegebb italok gyorsíthatják a gyomorürülést, vagyis serkenthetik az emésztőrendszert. Emellett a meleg italok nyugtató hatással is járhatnak, és a stresszérzet csökkentésében is segíthetnek. A szakértő szerint végső soron az a legjobb vízhőmérséklet, amely mellett valaki könnyebben és rendszeresen eleget iszik.

