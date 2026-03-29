Döbbenetes dolog derült ki a vízről – ez mindent megváltoztathat

A víz mindig is különleges folyadéknak számított: nélkülözhetetlen az élethez, mégis számos furcsa tulajdonsággal rendelkezik, amelyek sokáig rejtélyt jelentettek a tudósok számára. Most egy nemzetközi kutatócsoport áttörést ért el, és felfedezte a víz egyik eddig ismeretlen titkát: egy kritikus pontot, amely alapjaiban magyarázza meg a folyadék különös viselkedését. Az eredmény új fényt vethet arra, hogyan működik a víz a természetben, és milyen szerepe lehet az élet folyamatainál – írja a ScienceDaily.

Mit jelent víz kritikus pontja?

A Stockholmi Egyetem kutatói fejlett röntgenlézerek segítségével figyelték meg a vizet extrém alacsony hőmérsékleten, közvetlenül a fagyás előtt. Kiderült, hogy -63 °C körül és 1000 atmoszféra nyomáson a víz két különböző folyékony állapotot ötvöz, és ezek a kritikus pontnál egyesülnek.

Ez az instabil állapot fluktuációkat hoz létre, amelyek még normál körülmények között is hatással vannak a víz viselkedésére.

A felfedezés magyarázatot ad a víz számos különös tulajdonságára: például arra, hogy a jég miért úszik a vízen, vagy miért a folyékony víz a legsűrűbb 4 °C-on. A kutatók szerint ezek az állandó átmenetek és ingadozások felelősek a víz szokatlan viselkedéséért, amely különbözik a legtöbb más folyadéktól. A kutatás nemcsak a víz fizikai tulajdonságainak megértésében jelent előrelépést, hanem hosszú távon hatással lehet a kémiai, biológiai és éghajlati folyamatok vizsgálatára is.

Ez a felfedezés azt üzeni, hogy a mindennapi életünk alapját jelentő víz még mindig tartogat titkokat, és megértése kulcs lehet a természet, az élet és a tudomány mélyebb összefüggéseinek feltárásához.