Mindenki életét átszövi ez a kincs, mégis úgy bánunk vele, mintha örökké lenne

A víz világnapja minden évben arra figyelmeztet, milyen súlyos következményekkel jár, ha emberek milliárdjai nem jutnak megfelelő ivóvízhez. A 2026-os világnap központi üzenete a víz és az egyenlőség szoros kapcsolata.

Víz világnapja Fotó: Készítette: Globetrotter19 - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79655950

Mi a víz világnapja, és mióta tartják meg?

A víz világnapját minden évben március 22-én tartják, hogy ráirányítsa a figyelmet a víz pótolhatatlan szerepére és a világot sújtó vízválságra. Az ENSZ kezdeményezésére jött létre az 1992-es riói Környezet és Fejlődés Konferenciát követően, és először 1993-ban rendezték meg. Az esemény célja azóta is ugyanaz: tudatosítani, hogy a biztonságos ivóvízhez és a megfelelő higiéniához való hozzáférés alapvető emberi jog, amely ma még mindig emberek milliárdjai számára nem adott – írja az un.org, az ENSZ honlapja.

A víz világnapja szorosan kapcsolódik a Fenntartható Fejlődési Célokhoz is, különösen a 6. célhoz, amely azt tűzi ki, hogy 2030-ra mindenki számára biztosított legyen a biztonságos ivóvíz és a megfelelő higiéniai ellátás.

Ez azért kulcskérdés, mert a víz nemcsak az egészség, hanem az élelmiszer-termelés, a gazdaság, a közegészségügy és az éghajlatváltozással szembeni alkalmazkodás egyik alapja is. A jól működő vízkörforgás nélkül nincs fenntartható fejlődés, és nincs kiszámítható jövő sem – olvasható a vizvilagnap.hu oldaláról.

Miért kulcskérdés a biztonságos ivóvíz az emberiség számára?

A világnap fontosságát jól mutatja, hogy világszerte még mindig 2,1 milliárd ember él úgy, hogy nem fér hozzá biztonságosan kezelt ivóvíz-szolgáltatáshoz. További súlyos probléma, hogy 1,8 milliárd ember lakóhelyén nincs ivóvíz, és sok háztartásban ma is a nők feladata a víz begyűjtése. Egyes adatok szerint 53 országban a nők és lányok naponta összesen 250 millió órát töltenek vízhordással, ami elképesztő társadalmi teher. A szennyezett víz és a hiányos higiéniai körülmények ráadásul naponta körülbelül ezer öt év alatti gyermek halálához járulnak hozzá világszerte.

Egész világ működését befolyásoló összefüggésrendszerekben nélkülözhetetlen, alapvető fontosságú eleme a víz

A víz világnapjához kapcsolódva március 22. előtt és körül világszerte rendezvényeket, oktatási programokat, kampányokat és közösségi akciókat szerveznek. Ilyenkor jelenik meg az ENSZ vízfejlesztési világjelentése is, amely szakpolitikai iránymutatásokkal segíti a döntéshozókat.