Sokkoló, mit tett a férfi a bébi víziló kifutójában! Azonnal letartóztatták

Az incidens a Khao Kheow Nyílt Állatkert területén történt. Az intézmény igazgatója, Narongwit Chodchoy elmondta, hogy a férfi kedd este jutott be a kifutóba, egy olyan időszakban, amikor a víziló gondozója nem tartózkodott a közelben, és látogatók sem voltak a környéken - írja az abcnews.
Őrizetbe vették a közönségkedvenc törpe vízilóhoz bemászó férfit
A biztonsági kamerák felvételei szerint a férfi fekete sapkát és napszemüveget viselt, kezében pedig egy tabletet tartott, amellyel feltehetően felvételeket készített. A képeken az is látható, hogy közel ment Moo Denghez és anyjához, Jonához. Az illető mindössze néhány percet töltött a kifutón belül, mielőtt az állatkert dolgozói észrevették és értesítették a rendőrséget.
A férfi nem tanúsított ellenállást, és a helyszínen maradt a hatóságok kiérkezéséig.
A rendőrség kezdetben birtokháborítás miatt indított eljárást ellene, az ügy vizsgálata azonban továbbra is folyamatban van. A gyanúsított személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor óvadék ellenében már szabadlábra helyezték. Moo Deng 2024-es születése után vált ismertté, amikor gondozói rendszeresen osztottak meg róla képeket és videókat az interneten. A törpe víziló azóta turisták ezreit vonzza Thaiföldre, akik személyesen is szeretnék látni az állatot.
Az állatkert közlése szerint a történtek során sem Moo Deng, sem Jona nem sérült meg, bár a váratlan találkozás szemmel láthatóan megijesztette őket. Az állatokat állatorvos figyeli meg az esetet követően. A létesítmény közleményben hívta fel a látogatók figyelmét arra, hogy minden esetben tartsák be a szabályokat és a személyzet utasításait, hangsúlyozva, hogy ezek betartása elengedhetetlen mind az emberek, mind az állatok biztonsága érdekében. A mintegy 800 hektáron elterülő állatkert Bangkoktól délkeletre található, és több mint kétezer állatnak ad otthont.