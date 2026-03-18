Sokkoló, mit tett a férfi a bébi víziló kifutójában! Azonnal letartóztatták

Az incidens a Khao Kheow Nyílt Állatkert területén történt. Az intézmény igazgatója, Narongwit Chodchoy elmondta, hogy a férfi kedd este jutott be a kifutóba, egy olyan időszakban, amikor a víziló gondozója nem tartózkodott a közelben, és látogatók sem voltak a környéken - írja az abcnews.

Thaiföldön valóságos sztár Moo Deng, a törpe víziló. Fotó: CHANAKARN LAOSARAKHAM / AFP

Őrizetbe vették a közönségkedvenc törpe vízilóhoz bemászó férfit

A biztonsági kamerák felvételei szerint a férfi fekete sapkát és napszemüveget viselt, kezében pedig egy tabletet tartott, amellyel feltehetően felvételeket készített. A képeken az is látható, hogy közel ment Moo Denghez és anyjához, Jonához. Az illető mindössze néhány percet töltött a kifutón belül, mielőtt az állatkert dolgozói észrevették és értesítették a rendőrséget.

A férfi nem tanúsított ellenállást, és a helyszínen maradt a hatóságok kiérkezéséig.

A rendőrség kezdetben birtokháborítás miatt indított eljárást ellene, az ügy vizsgálata azonban továbbra is folyamatban van. A gyanúsított személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor óvadék ellenében már szabadlábra helyezték. Moo Deng 2024-es születése után vált ismertté, amikor gondozói rendszeresen osztottak meg róla képeket és videókat az interneten. A törpe víziló azóta turisták ezreit vonzza Thaiföldre, akik személyesen is szeretnék látni az állatot.

🇹🇭 CCTV captured the moment a Thai content creator entered the enclosure of the pygmy hippo Moo Deng this evening while staff were occupied



Khao Kheow Open Zoo confirmed Moo Deng was unharmed. The man was apprehended and handed over to police.

Az állatkert közlése szerint a történtek során sem Moo Deng, sem Jona nem sérült meg, bár a váratlan találkozás szemmel láthatóan megijesztette őket. Az állatokat állatorvos figyeli meg az esetet követően. A létesítmény közleményben hívta fel a látogatók figyelmét arra, hogy minden esetben tartsák be a szabályokat és a személyzet utasításait, hangsúlyozva, hogy ezek betartása elengedhetetlen mind az emberek, mind az állatok biztonsága érdekében. A mintegy 800 hektáron elterülő állatkert Bangkoktól délkeletre található, és több mint kétezer állatnak ad otthont.




