Az USA tovább bővítette a vízumköteles országok listáját

Az Egyesült Államok tovább bővítette a 15 ezer dolláros vízumletétre kötelezett országok listáját – közölte a washingtoni külügyminisztérium szerdán az MTI információi szerint.

Az Egyesült Államok bővítette a tizenötezer dolláros vízumletétre kötelezett országok körét

A külügyi tárca bejelentése szerint április elejétől a többi között Kambodzsa, Etiópia, Mongólia és Tunézia polgárai is csak 15 ezer dollár letétbe helyezését követően juthatnak üzleti útra szóló, vagy turista célú vízumhoz.

Az összeget az amerikai állam visszautalja, miután az érintettek a vízum feltételeit betartva visszatérnek hazájukba.

Az amerikai adminisztráció tavaly vezette be az illegális bevándorlás elleni küzdelem jegyében a szigorítást. Az érintett országokat a vízum lejárta utáni túltartózkodásra vonatkozó adatok alapján jelölték ki.

Eddig mintegy ezren érkeztek az Egyesült Államokba vízumletéttel

Jelenleg mintegy 50 ország utazóira vonatkozik az intézkedés, amelynek alapján eddig mintegy ezren érkeztek az Egyesült Államokba vízumletéttel, és közülük alig 3 százalék nem hagyta el időben az országot.

A külügyminisztérium szerint az intézkedéssel az amerikai költségvetés számára megtakarítják azt az összeget is, amelyet egy illegálisan az országban tartózkodó kitoloncolása jelent. A vízumletéttel érintett országok mintegy fele afrikai állam, valamint számos ázsiai ország is szerepel az intézkedés alanyai között.

