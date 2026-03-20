Vonat siklott le a sínekről – halálos baleset történt, több sérült is van

Halálos kimenetelű vonatbaleset történt Mexikóban, ahol egy tehervonat kisiklott és több vagon letért a sínekről, súlyos sérüléseket és jelentős károkat okozva - tájékoztat a The Sun.

A vonatbaleset helyszíne Mexikóban, ahol több vagon is kisiklott - Fotó: Youtube/ The Sun

A baleset csütörtök reggel történt Mexikó északi részén, Coahuila állam irányába tartó tehervonattal. A szerelvényet a Ferromex vasúttársaság üzemeltette, és mintegy 10 900 tonna acélt szállított.

Vonatbaleset Mexikóban

A vonat Rincón de Romos település közelében, egy étterem mellett siklott ki. A kisiklás során több tehervagon letért a pályáról, és egy töltés mentén sodródott le, jelentős anyagi károkat okozva a környéken. A hatóságok közlése szerint egy 40 éves hondurasi férfi életét vesztette. Legalább hét ember súlyosan megsérült, egyikük állapota kritikus, bal lábának amputációjára van szükség.

Mi okozta a vonatbalesetet Mexikóban?

Az előzetes vizsgálatok szerint a baleset egyik lehetséges oka az lehetett, hogy ismeretlenek eltulajdonították a síneket rögzítő vasúti aljakat, ami a pálya instabilitásához vezethetett. A hatóságok ugyanakkor nem zárták ki a műszaki meghibásodás lehetőségét sem. A baleset pontos okának megállapítására átfogó vizsgálat indult.

Hányan sérültek meg a mexikói vonatbalesetben?

A hivatalos adatok szerint egy ember meghalt, legalább hét személy súlyosan megsérült. A sérültek között olyanok is vannak, akik életveszélyes állapotba kerültek. A mentési munkálatokat követően a hatóságok megkezdték a helyszín biztosítását és a károk felmérését.

