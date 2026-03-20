Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

vonatbaleset

Vonat siklott le a sínekről – halálos baleset történt, több sérült is van

23 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy tehervonat kisiklása súlyos következményekkel járt Mexikó északi részén, jelentős anyagi károkat és személyi sérüléseket okozva. A vonatbaleset során egy ember életét vesztette, többen súlyosan megsérültek, az eset körülményeit vizsgálják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatbalesetMexikóhalálos baleset

Halálos kimenetelű vonatbaleset történt Mexikóban, ahol egy tehervonat kisiklott és több vagon letért a sínekről, súlyos sérüléseket és jelentős károkat okozva - tájékoztat a The Sun.

A vonatbaleset helyszíne Mexikóban, ahol több vagon is kisiklott
A vonatbaleset helyszíne Mexikóban, ahol több vagon is kisiklott - Fotó: Youtube/ The Sun

A baleset csütörtök reggel történt Mexikó északi részén, Coahuila állam irányába tartó tehervonattal. A szerelvényet a Ferromex vasúttársaság üzemeltette, és mintegy 10 900 tonna acélt szállított.

Vonatbaleset Mexikóban

A vonat Rincón de Romos település közelében, egy étterem mellett siklott ki. A kisiklás során több tehervagon letért a pályáról, és egy töltés mentén sodródott le, jelentős anyagi károkat okozva a környéken. A hatóságok közlése szerint egy 40 éves hondurasi férfi életét vesztette. Legalább hét ember súlyosan megsérült, egyikük állapota kritikus, bal lábának amputációjára van szükség.

A sérültek feltehetően a tehervagonok tetején utaztak a baleset idején. A vonat személyzete nem sérült meg.

Mi okozta a vonatbalesetet Mexikóban?

Az előzetes vizsgálatok szerint a baleset egyik lehetséges oka az lehetett, hogy ismeretlenek eltulajdonították a síneket rögzítő vasúti aljakat, ami a pálya instabilitásához vezethetett. A hatóságok ugyanakkor nem zárták ki a műszaki meghibásodás lehetőségét sem. A baleset pontos okának megállapítására átfogó vizsgálat indult.

Hányan sérültek meg a mexikói vonatbalesetben?

A hivatalos adatok szerint egy ember meghalt, legalább hét személy súlyosan megsérült. A sérültek között olyanok is vannak, akik életveszélyes állapotba kerültek. A mentési munkálatokat követően a hatóságok megkezdték a helyszín biztosítását és a károk felmérését.

Drámai vasúti baleset – két vonat tarolta le az elakadt autót

Döbbenetes jelenetet rögzített egy kamera, a felvételen egy személyautó a síneken reked, majd rövid időn belül két vonat is áthalad rajta. A Lengyelországban történt baleset egy vasúti átjáróban volt, ahol az autó műszaki hiba miatt állt meg, pont a sínek közepén. Az utasok időben ki tudtak szállni a kocsiból, ám az öreg Ford totálkáros lett.

Két vonat rohant egy síneken rekedt autóba – 600 utast kellett evakuálni

Két vonat is nekiütközött egy vasúti átjáróban veszteglő autónak Közép-Lengyelországban. A súlyos vonatbaleset miatt körülbelül 600 embert kellett kimenekíteni a roncsokból.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!